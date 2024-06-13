Güney Kore'de doğan dev panda Fu Bao, Çin'e döndü

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ÇEKİM TARİHİ: 12 Haziran 2024

1. Çin Dev Panda Koruma ve Araştırma Merkezi'nin Shenshuping Üssü'nden çeşitli görüntüler

3. Fu Bao'nun çeşitli görüntüleri

Dev panda Fu Bao, Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletine döndüğünden beri ilk kez Çarşamba günü halkla buluştu.

Güney Kore'de doğan ilk dev panda olan Fu Bao, Nisan ayının başlarında Çin'e dönmüştü.

İsmi "şanslı hazine" anlamına gelen Fu Bao, 2016 yılında 15 yıllık bir sözleşmeyle Çin'den Güney Kore'ye gönderilen dev pandalar Ai Bao ve Le Bao'nun ilk yavrusu.

"Gerçekten çok çabuk uyum sağlıyor. Onun için hazırlıkları önceden yapmıştık. Pandanın uyum göstermesini sağlamak ise panda topluluğunda pek çok kız ve erkek kardeşi bulunduğunu fark etmesini sağlamaktan geçiyor.

Fu Bao daha önce sadece anne ve babasını tanıyordu, bu yüzden aslında pek çok arkadaşı olduğunu fark etmesini istedik. İlk geldiğinde, ona seslendiğimizde bizden çekiniyor gibi görünüyordu. Ancak 7 ila 10 gün sonra, temel anlamda buradaki koşullara uyum sağladı ve Sichuan lehçesine alıştı.

Fu Bao'nun geçirdiği çeşitli süreçlere göre gıda miktarını ayarlayan bir besleme ekibimiz ve beslenme uzmanlarımız var. Pandanın rutini artık oldukça düzenli hale geldi. Karantina döneminden beri durum böyle. Sabahları bambu yiyor, sonra etrafta gezinip oyun oynuyor ve bazen de öğleden sonra uyuyor. Ayrıca yazın gelmesi ve havaların giderek ısınması nedeniyle, öğleden sonra uyumak için serin yerler arıyor. Daha sonra beslenme saati geldiğinde ise yemek zamanı olup olmadığını kontrol ediyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Chengdu kentinden bildiriyor.

(XHTV)