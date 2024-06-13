Güney Kore'de doğan dev panda Fu Bao, Çin'e döndü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Güney Kore'de doğan dev panda Fu Bao, Çin'e döndü

Güney Kore'de doğan dev panda Fu Bao, Çin'in Sichuan eyaletine döndüğünden beri ilk kez halkla buluştu. Fu Bao, 2016 yılında Çin'den Güney Kore'ye gönderilen dev pandaların ilk yavrusudur. Pandanın uyum göstermesi için hazırlıklar yapılmış ve Fu Bao, çevresindeki diğer pandaları tanıyarak uyum sağlamıştır. Beslenme rutini düzenli olan Fu Bao, bambu yemek, oyun oynamak ve uyumak gibi aktivitelerle gününü geçirmektedir.

13.06.2024 16:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ÇEKİM TARİHİ: 12 Haziran 2024

1. Çin Dev Panda Koruma ve Araştırma Merkezi'nin Shenshuping Üssü'nden çeşitli görüntüler

3. Fu Bao'nun çeşitli görüntüleri

Dev panda Fu Bao, Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletine döndüğünden beri ilk kez Çarşamba günü halkla buluştu.

Güney Kore'de doğan ilk dev panda olan Fu Bao, Nisan ayının başlarında Çin'e dönmüştü.

İsmi "şanslı hazine" anlamına gelen Fu Bao, 2016 yılında 15 yıllık bir sözleşmeyle Çin'den Güney Kore'ye gönderilen dev pandalar Ai Bao ve Le Bao'nun ilk yavrusu.

"Gerçekten çok çabuk uyum sağlıyor. Onun için hazırlıkları önceden yapmıştık. Pandanın uyum göstermesini sağlamak ise panda topluluğunda pek çok kız ve erkek kardeşi bulunduğunu fark etmesini sağlamaktan geçiyor.

Fu Bao daha önce sadece anne ve babasını tanıyordu, bu yüzden aslında pek çok arkadaşı olduğunu fark etmesini istedik. İlk geldiğinde, ona seslendiğimizde bizden çekiniyor gibi görünüyordu. Ancak 7 ila 10 gün sonra, temel anlamda buradaki koşullara uyum sağladı ve Sichuan lehçesine alıştı.

Fu Bao'nun geçirdiği çeşitli süreçlere göre gıda miktarını ayarlayan bir besleme ekibimiz ve beslenme uzmanlarımız var. Pandanın rutini artık oldukça düzenli hale geldi. Karantina döneminden beri durum böyle. Sabahları bambu yiyor, sonra etrafta gezinip oyun oynuyor ve bazen de öğleden sonra uyuyor. Ayrıca yazın gelmesi ve havaların giderek ısınması nedeniyle, öğleden sonra uyumak için serin yerler arıyor. Daha sonra beslenme saati geldiğinde ise yemek zamanı olup olmadığını kontrol ediyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Chengdu kentinden bildiriyor.

(XHTV)

Kaynak: Xinhua

Güney Kore, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Kore'de doğan dev panda Fu Bao, Çin'e döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:13 İETT şoförü ’’Psikolojim bozuldu’’ diyerek otobüsü terk etti İETT şoförü ''Psikolojim bozuldu'' diyerek otobüsü terk etti
19:06 Bakan Şimşek borsadan alınacak vergiyle ilgili kararı duyurdu Bakan Şimşek borsadan alınacak vergiyle ilgili kararı duyurdu
17:26 İspanyol muhabirin sorusu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı sinirlendirdi: Başını sallama, bak ben sallamıyorum İspanyol muhabirin sorusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendirdi: Başını sallama, bak ben sallamıyorum
16:02 Özgür Özel’in sözleri sonrası MHP ile CHP arasında sert atışma Özgür Özel'in sözleri sonrası MHP ile CHP arasında sert atışma!
14:54 Eskişehir’de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı Eskişehir'de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı
20:05 Ersun Yanal’ın, imza töreninde Amedsporlu taraftar ile yaşadığı diyalog herkesi kahkahaya boğdu Ersun Yanal'ın, imza töreninde Amedsporlu taraftar ile yaşadığı diyalog herkesi kahkahaya boğdu
19:54 Koray Aydın’dan Meral Akşener’e çağrı: Yüzümüzü yere eğdiren gelişmeler hakkında bir an önce açıklama yapılsın Koray Aydın'dan Meral Akşener'e çağrı: Yüzümüzü yere eğdiren gelişmeler hakkında bir an önce açıklama yapılsın
18:17 4 yıllık imza attı İşte Fenerbahçe’nin ilk transferi 4 yıllık imza attı! İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi
17:57 TFF’den yayın gelirlerini arttıracak karar Türkiye Kupası ve Süper Kupa’nın formatı değişti TFF'den yayın gelirlerini arttıracak karar! Türkiye Kupası ve Süper Kupa'nın formatı değişti
17:36 Filenin Sultanları, Milletler Ligi’nde Dominik Cumhuriyeti’ni 3-1 mağlup etti Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 mağlup etti
17:12 Cimbom’a piyango vurdu Ayrılığı kafasına koyan Zaniolo’ya servet değerinde teklif Cimbom'a piyango vurdu! Ayrılığı kafasına koyan Zaniolo'ya servet değerinde teklif
16:10 Ayşe Ateş’ten MHP ve Ülkü Ocaklarına hodri meydan: Şimdiye kadar korudular, mahkemeye gelip yine korusunlar Ayşe Ateş'ten MHP ve Ülkü Ocaklarına hodri meydan: Şimdiye kadar korudular, mahkemeye gelip yine korusunlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2024 20:33:22. #1.12#
SON DAKİKA: Güney Kore'de doğan dev panda Fu Bao, Çin'e döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement