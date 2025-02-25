ANSEONG, 25 Şubat (Xinhua) -- Güney Kore'nin başkenti Seul'ün yaklaşık 65 kilometre güneyindeki Anseong'da bulunan karayolu inşaat alanında bir köprüdeki 4-5 levha aniden çöktü.
Salı günü yerel saatle 09.49 civarında gerçekleşen olayda 4 işçi hayatını kaybetti, 6 işçi ise ağır yaralandı.
Son Dakika › Güncel › Güney Kore'de Köprü Çöktü: 4 Ölü, 6 Yaralı - Son Dakika
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