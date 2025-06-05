Güney Kore'de Yoon'a Özel Soruşturma Tasarısı Geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Güney Kore'de Yoon'a Özel Soruşturma Tasarısı Geçti

05.06.2025 13:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulusal Meclis, Yoon Suk Yeol'un sıkıyönetim ilanı ve eşine yönelik suçlamalar için soruşturma başlattı.

Güney Kore'de Ulusal Meclis, eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un sıkıyönetim ilanı ve eşi Kim Keon Hee hakkındaki suçlamalarla ilgili özel soruşturmalar başlatılmasını öngören yasa tasarılarını kabul etti.

Yoon'un sıkıyönetim ilanı ve eşiyle ilgili suç iddialarının bağımsız şekilde soruşturulmasını öngören yasa tasarıları, 3 oya karşı 194 oyla Ulusal Meclis'ten geçti.

Meclis ayrıca, 2023'te Güney Kore'de meydana gelen sel ve heyelanlar kapsamında yürütülen arama kurtarma çalışmaları sırasında hayatını kaybeden bir deniz piyadesinin ölümüne ilişkin başka bir soruşturmanın başlatılmasını da onayladı.

Tasarıların oylanması sırasında, Halkın Gücü Partisi'nden (PPP) birçok milletvekili oylamaya katılmadı.

Demokratik Parti'nin (DP) politikadan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kim Yong-min, Halkın Gücü Partisi'nin sıkıyönetim uygulamasının soruşturulmasına karşı çıktığını belirterek, "Bu yüzden halkın desteğini kazanamadılar ve başkanlık seçimlerinde seçmenler tarafından reddedildiler." dedi.

Söz konusu soruşturmalar, daha önce Yoon hükümeti ile 14 Aralık 2024'te Yoon'un görevden azledilmesinin ardından ülkeyi geçici olarak yöneten hükümet tarafından veto edilmişti.

Güney Kore'de eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'ün görevden azledilmesinin ardından yapılan seçimi kazanan ana muhalefetteki Demokratik Parti'nin (DP) adayı Lee Jae-myung'un önümüzdeki günlerde tasarıları onaylaması bekleniyor.

Yoon'un sıkıyönetim ilanı ve azil süreci

Dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak Meclis'in bu kararı kaldırması ve Bakanlar Kurulu'nun onayıyla geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Ulusal Meclis'in 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesi'nin hakkında vereceği karara dek geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı.

Anayasa Mahkemesi, yargılamanın ardından 4 Nisan'da verdiği kararda Ulusal Meclis'in azil istemini kabul ederek, Yoon'un sıkıyönetim ilanı nedeniyle görevden alınmasını onaylamıştı.

Mahkeme, yeni devlet başkanını belirlemek üzere erken seçimlerin 60 gün içinde yapılmasına karar vermiş ve kabine 3 Haziran'ı seçim tarihi olarak belirlemişti.

Güney Kore'de eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'ün görevden azledilmesinin ardından yapılan seçimi kazanan ana muhalefetteki Demokratik Parti'nin (DP) adayı Lee Jae-myung, 4 Haziran'da Meclis'te yemin ederek resmen görevine başlamıştı.

Yoon'un eşi Kim Keon Hee hakkındaki iddialar

Güney Kore'de savcılık, sıkıyönetim ilanı sonrası devlet başkanlığı görevinden azledilen Yoon Suk Yeol'un evine, Yoon'un eşine lüks hediyeleri ulaştırmakla suçlanan bir şaman hakkında açılan soruşturma kapsamında baskın düzenlenmişti.

Yoon'un 2022'de devlet başkanı seçilmesinin ardından ismi verilmeyen bir üst düzey Birleşme Kilisesi yetkilisinin, eşi Kim Keon Hee'ye hediye verilmesi amacıyla söz konusu şamana elmas kolye ve pahalı bir çanta teslim ettiği iddialarını soruşturduğu bildirilmişti.

Yoon ve Kim, daha önce de şamanlarla bağlantıları olduğu iddiasıyla eleştirilmişti.

İkili, 2022'de devlet başkanlığı ofisinin yerini şaman inançlarına göre değiştirmek ve "şaman şifacıların" tavsiyesi üzerine başka bir yerde yaşamaya karar vermekle suçlanmış, Yoon iddiaları reddetmişti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Milletvekili, Güney Kore, Politika, Güncel, Dünya, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Kore'de Yoon'a Özel Soruşturma Tasarısı Geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Almanya’da ’Filistin’ tişörtü giyen Türk milletvekili Meclis’ten çıkarıldı Almanya'da 'Filistin' tişörtü giyen Türk milletvekili Meclis'ten çıkarıldı
Siverek’te taşlı sopalı kavga polis memuru bıçaklandı Siverek'te taşlı sopalı kavga polis memuru bıçaklandı
Canlı yayında gözaltına alınan şüpheliden dikkat çeken ifade: O çocuğu yok eden ailesi Canlı yayında gözaltına alınan şüpheliden dikkat çeken ifade: O çocuğu yok eden ailesi
İstinaf savcısından Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi İstinaf savcısından Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
Trabzon’da sel sularına kapılan şahsın cansız bedeni bulundu Trabzon'da sel sularına kapılan şahsın cansız bedeni bulundu
Kırmızı ışıkta duran kamyondan karpuz çaldı Kırmızı ışıkta duran kamyondan karpuz çaldı
Amasya’da salıncak demiri üzerine düşen 4 yaşındaki Yağız hayatını kaybetti Amasya'da salıncak demiri üzerine düşen 4 yaşındaki Yağız hayatını kaybetti
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 3 bin gizli yolcu şoförleri izleyecek İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 3 bin gizli yolcu şoförleri izleyecek
Bayram göçü başladı, otoyolların kesişim noktasında trafik durdu Bayram göçü başladı, otoyolların kesişim noktasında trafik durdu
Yapay zeka destekli radar 4 günde 526 bin lira ceza kesti Yapay zeka destekli radar 4 günde 526 bin lira ceza kesti
Koruma altına alınan çocuğu geri verilmeyince boğazına bıçak dayadı, evini ateşe verdi Koruma altına alınan çocuğu geri verilmeyince boğazına bıçak dayadı, evini ateşe verdi

16:45
Avrupa’da manşet Jose Mourinho Yeni takımını duyurdular
Avrupa'da manşet Jose Mourinho! Yeni takımını duyurdular
14:41
Adana’da tahliyeler başladı: Babamın da çıkmasını istiyorum
Adana'da tahliyeler başladı: Babamın da çıkmasını istiyorum
12:14
MSB’den skandal haritaya tepki
MSB'den skandal haritaya tepki
11:11
İller arası radar uygulama sayıları ve sabit radar noktaları belli oldu
İller arası radar uygulama sayıları ve sabit radar noktaları belli oldu
07:54
Antalya’da 4 büyüklüğünde deprem
Antalya'da 4 büyüklüğünde deprem
02:42
İnfaz kanunu yürürlüğe girdi, tahliyeler başladı
İnfaz kanunu yürürlüğe girdi, tahliyeler başladı
00:08
40 yaşındaki Ronaldo durmuyor Ülkesini finale taşıdı
40 yaşındaki Ronaldo durmuyor! Ülkesini finale taşıdı
00:03
İnfaz paketinin yürürlüğe girmesiyle ilk tahliyeler başladı Davul zurna ile karşıladılar
İnfaz paketinin yürürlüğe girmesiyle ilk tahliyeler başladı! Davul zurna ile karşıladılar
23:39
ABD, Gazze’de ateşkes teklifini reddetti
ABD, Gazze'de ateşkes teklifini reddetti
23:15
Yahudi yerleşimciler Batı Şeria’da Filistinlilerin ev ve araçlarını ateşe verdi: 30 yaralı
Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilerin ev ve araçlarını ateşe verdi: 30 yaralı
23:12
Dursun Özbek ve Ali Koç’u karşı karşıya getiren transfer
Dursun Özbek ve Ali Koç'u karşı karşıya getiren transfer
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2025 18:53:31. #7.13#
SON DAKİKA: Güney Kore'de Yoon'a Özel Soruşturma Tasarısı Geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.