Güney Kore'de Yoon Suk Yeol Gerginliği

Güney Kore'de, sıkıyönetim ilanının ardından tutuklanan ve devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon Suk Yeol'un göreve iade edilip edilmeyeceğine ilişkin Anayasa Mahkemesinin vereceği karar sonrası yaşanabilecek olası şiddet eylemlerine tolerans gösterilmeyeceği bildirildi.

Yonhap'ın haberine göre, Devlet Başkanlığına vekalet eden Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Choi Sang-mok, kabine toplantısında, Anayasa Mahkemesinin Yoon'un göreve dönüp dönmeyeceğine ilişkin kararının yakın zamanda açıklanacak olmasını ele aldı.

Anayasa Mahkemesinin kararının ardından ülke çapında protestolar düzenlenmesini bekleyen Choi, bu protestolar şiddete, yasa dışı eylemlere veya kamu düzenini tehdit eden davranışlara dönüşürse müdahale edileceğini belirtti.

Choi, hukuka aykırı hareket edenlerin istisna gösterilmeden cezalandırılacaklarını kaydetti.

Ülkedeki Yoon destekçileri ile muhalefet arasında yükselen gerilimden endişe duyduklarını ifade eden Choi, halkı "olgun ve sorumlu" davranmaya davet etti.

Olası bir kargaşadan endişe duyan emniyet güçleri, karar günü Anayasa Mahkemesi çevresindeki bölgelerde suçları önlemek ve güvenliği sağlamak amacıyla önlemleri artıracaklarını ve tüm kaynakları seferber edeceklerini açıklamıştı.

Ana muhalefetteki Demokratik Parti (DP) dahil muhalefet partilerinden bir grup üye, tahliye edilmesine tepki gösterdikleri Yoon'un Anayasa Mahkemesi kararıyla tamamen görevden alınmasını talep ederek açlık grevine başladıklarını duyurmuştu.

Öte yandan, DP üyesi Park Hong-bae ve Kim Moon-soo, Yoon'un görevden alınması talebiyle saçlarını kazıma kararı almıştı.

Yoon Suk Yeol'un yargı süreci

Güney Kore Ulusal Meclisinin, sıkıyönetim ilanının anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle azlini istediği ve bu sebeple görevden uzaklaştırılan Yoon, sıkıyönetim soruşturması kapsamında 15 Ocak'ta gözaltına alınmıştı.

Güney Kore tarihinde gözaltına alınan ilk devlet başkanı olan Yoon, 10 saati aşkın sorgulamanın ardından gözaltı merkezine nakledilmişti.

Seul Batı Bölge Mahkemesinin kararıyla "ayaklanmaya liderlik etmek" ve "görevi kötüye kullanmak" suçlamasıyla 19 Ocak'ta tutuklanan Yoon, Seul Merkez Bölge Mahkemesinin kararıyla Seul Gözaltı Merkezi'nden 8 Mart'ta çıkmıştı.

Mahkeme, Yoon'un fiziksel gözaltı olmadan yargılanmasına izin verirken, hakkında başlatılan azil süreci ve ceza davaları ise devam ediyor.