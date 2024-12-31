Güney Kore'de tarihinde ilk kez devlet başkanı için tutuklama emri çıkarıldı - Son Dakika
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Güney Kore'de tarihinde ilk kez devlet başkanı için tutuklama emri çıkarıldı

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Güney Kore'de 3 Aralık'ta ilan edilen sıkıyönetimle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol için tutuklama emri çıkarıldığı bildirildi. Ülke tarihinde ilk olan kararla ilgili Mahkeme, Yoon'un 'ayaklanma' ve 'görevi kötüye kullanma' şüphesiyle yargılanacağını açıkladı.

31.12.2024 06:46  Güncelleme: 07:55
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Güney Kore'de 3 Aralık'taki sıkıyönetim ilanıyla ilgili yürütülen soruşturmada Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol için tutuklama emri çıkarıldı. Yonhap'ın haberine göre, Seul Batı Bölge Mahkemesi, üst düzey görevliler hakkında Yolsuzluk Soruşturma Ofisi (CIO) ile Emniyet Genel Müdürlüğü ve Savunma Bakanlığının ortak soruşturması kapsamındaki tutuklama talebini kabul etti.

EMRİN UYGULANMASI İÇİN BİR HAFTA SÜRE VAR

Mahkeme, "ayaklanma" ve "görevi kötüye kullanma" şüphesiyle yürütülen soruşturmada Yoon için tutuklama emri verdi. Mahkeme ayrıca soruşturmacıların devlet başkanlığı konutunda arama yapma talebini de onayladı. Soruşturmacıların emirleri uygulamak için bir hafta süresi bulunuyor.

ÜLKE TARİHİNDE BİR İLK OLDU

Soruşturmayı yürüten yetkililer, Devlet Başkanı'nı 18, 25 ve 29 Aralık'ta üç kez ifadeye çağırmış ancak Yoon'un çağrılara karşılık vermediği belirtilerek dün mahkemeden tutuklanmasını talep etmişti. Yoon'un avukatlarından Yun Gap-geun, CIO'nun "ayaklanma" şüphesiyle soruşturma yürütmeye yetkili olmadığını savunarak, talebe karşılık yasal girişimlerde bulunacaklarını bildirmişti. Güney Kore tarihinde ilk kez görevdeki bir devlet başkanı için tutuklama emri çıkarılıyor.

GÜNEY KORE'DE SIKIYÖNETİM İLANI

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık gecesi televizyonda yaptığı konuşmada, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karışması" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak parlamentonun, yaptığı oylamada kararı kaldırması ve ardından bunun Bakanlar Kurulunda onaylanmasıyla geri adım atmıştı. Yoon, muhalefeti "hükümetin işlevini yerine getirmesini engellemekle" suçlayarak sıkıyönetimin "Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı ve anayasal özgürlük düzenini korumayı amaçladığını" savunmuştu.

Sıkıyönetim ilanının ardından Savunma Bakanlığı, ordudaki komutanlara toplantı talimatı verip teyakkuzda olunması çağrısı yapmıştı. Öte yandan, "sıkıyönetim birlikleri" olarak görevlendirilen askerlerin Ulusal Meclise girdiği bildirilmişti. Ulusal Mecliste yapılan acil oturumda sıkıyönetim kararının kaldırılmasına ilişkin verilen önerge, 190 milletvekilinin oyuyla kabul edilmişti. Ulusal Meclis Başkanlığı Ofisi, sıkıyönetimin, yapılan oylamanın ardından "hükümsüz" hale geldiğini açıklamıştı. Bunun üzerine Bakanlar Kurulunu toplayan Yoon, kabinenin onayının ardından sıkıyönetimi sona erdirdiğini duyurmuştu.

Ana muhalefetteki Demokrat Parti ve 5 küçük muhalefet partisinin, sıkıyönetim ilanının anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle Yoon'un azli için Meclise sunduğu önerge, 7 Aralık'taki oylamada nitelikli çoğunluğa ulaşılamadığı için reddedilmişti.

Muhalefet partilerinin aynı gerekçeyle sunduğu ikinci önerge, 14 Aralık'taki oylamada bu kez nitelikli çoğunluk sağlanarak kabul edilmişti. Meclis tarafından azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesinin hakkında vereceği karara dek görevden geçici uzaklaştırılmış, yerine Başbakan Han Duck-soo vekaleten getirilmişti.

Muhalefetin girişimiyle Ulusal Meclis'te 27 Aralık'ta yapılan oylamada devlet başkanlığına vekalet eden Başbakan Han için de azil kararı verilmişti. Han'ın yerine devlet başkanlığı vekaletini Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Choi Sang-mok üstlenmişti.

Güney Kore\'de tarihinde ilk kez devlet başkanı için tutuklama emri çıkarıldı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Güney Kore'de tarihinde ilk kez devlet başkanı için tutuklama emri çıkarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • 16bjk Özgür:
    Bir ülkede C.başkanı ve Başbakan yargılanabiliyorsa o ülkede hukuk ve adalet ten söz edilebilir 64 3 Yanıtla
  • serdar yüksek:
    Bazı ülkelerde okul müdürünü bile yargılatamıyorsun. 31 1 Yanıtla
  • oktay sayar:
    güney Kore ne yaptığını bilmiyor,anlaşılan yine birilerini satın almışlar,abuk sabuk ,kararlar havada uçuşuyor 21 10 Yanıtla
  • Necati Kaya:
    O mu? O bir tek Allah'a hesap verirmiş. Kendisi öyle dedi ya. 20 4 Yanıtla
  • Cüneyt ertaç:
    gelip burdak fetöcüyü de tutuklasalar keşke 15 2 Yanıtla
  • Aa:
    vay be.demokrasi adalet hak hukuk millet iradesi neymiş bizimkiler görsün.Bir ülkede devlet başkanı yargilanabiliyorsa Orda adalet hak hukuk vardır işte 13 3 Yanıtla
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