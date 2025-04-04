Güney Kore'de Yoon'un Azil Kararı ve Geçiş Süreci - Son Dakika
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Güney Kore'de Yoon'un Azil Kararı ve Geçiş Süreci

Başbakan Han Duck-soo, Yoon'un azil kararı sonrası ulusal güvenliği koruyacaklarını duyurdu.

04.04.2025 08:46
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Güney Kore'de görevden uzaklaştırılan Yoon Suk Yeol'ün yerine Devlet Başkanlığına vekalet eden Başbakan Han Duck-soo, Anayasa Mahkemesinin Yoon hakkındaki azil kararının ardından ulusal güvenlik, dış ilişkiler ve ticari anlaşmazlıklarda politik istikrarı sürdürecekleri ve kamu düzenini koruyacakları mesajını verdi.

Yonhap'ın haberine göre, Devlet Başkanlığına vekalet eden Başbakan Han, azil kararı sonrası televizyondan halka hitap etti.

Azil kararı sonrası geçiş süreci hakkında değerlendirmede bulunan Han, "Vekil Devlet Başkanı olarak ulusal güvenlik ve dış ilişkilerde herhangi bir boşluk yaşanmamasını, ülkenin sağlam ve sarsılmaz güvenlik halini sürdürmesini sağlayacağım." dedi.

Han, ayrıca ticaret anlaşmazlıkları gibi acil sorunlara yanıt verilmesinde herhangi bir aksaklık olmaması için elinden geleni yapacağını, vatandaşların emin ve güvende hissetmesi amacıyla kamu düzeninin sıkı şekilde korunacağını vurguladı.

Anayasa Mahkemesi, Yoon'un 3 Aralık 2024'teki sıkıyönetim ilanının anayasaya aykırı olduğuna hükmederek bugün görevden azline karar vermişti.

Azil kararı sonrası Yoon derhal görevden alınırken ülke, 60 gün içinde devlet başkanlığı için seçime gidecek.

Siyasi partilerinin tepkileri

İktidardaki Halkın Gücü Partisinin (PPP) geçici lideri Kwon Young-se, karara saygı duyduklarını bildirirken ana muhalefetteki Demokratik Partinin (DP) Sözcüsü Cho Seung-rae ise kararı halkın zaferi olarak niteledi.

İktidar partisinin geçici lideri Kwon, yaptığı açıklamada, "Her ne kadar üzüntü verici olsa da PPP, Anayasa Mahkemesinin kararına saygı duyuyor ve kabul ediyor." dedi.

PPP'nin iktidar partisi olarak rolünü yerine getirememenin tüm sorumluluğunu üstlendiğini vurgulayan Kwon, demokrasiyi ve hukuk devletini korumanın yolunun mahkemenin kararına saygı göstermekten geçtiğini belirtti.

Kwon, ana muhalefet partisini de eleştirerek, Demokratik Partinin (DP) Ulusal Meclisteki "siyasi tiranlığını" önleyemedikleri için kendilerini sorumlu gördüklerini ifade etti.

DP Sözcüsü Cho ise yaptığı açıklamada, Anayasa Mahkemesinin kararını halk için büyük bir zafer olarak niteledi.

Ulusu bir kez daha krizden kurtaran halka derin minnet duyduklarını ifade eden Cho, "Anayasayı savunduğumuz ve demokrasiyi onu yok etmek isteyen güçlere karşı koruduğumuz bugün, tarihi bir gündür." şeklinde konuştu.

Yoon'un sıkı yönetim ilanı ve azil süreci

Güney Kore'de eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024 gecesi televizyonda yaptığı konuşmada, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak Meclisin yaptığı oylamada bu kararın kaldırılması ve Bakanlar Kurulunda onaylanmasıyla geri adım atmıştı.

Ulusal Meclisin 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesinin hakkında vereceği karara dek görevden geçici olarak uzaklaştırılmış, yerine Başbakan Han Duck-soo vekaleten getirilmişti.

Muhalefetin girişimiyle Ulusal Mecliste 27 Aralık 2024'teki oylamada devlet başkanlığına vekalet eden Başbakan Han için de azil kararı verilmiş, Han'ın yerine devlet başkanlığının vekaletini Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Choi Sang-mok üstlenmişti.

Han hakkındaki azil davasının ilk duruşmasını 19 Şubat'ta gören Anayasa Mahkemesi, 24 Mart'ta azil talebinin reddine karar vermişti.

Kaynak: AA

Anayasa Mahkemesi, Güney Kore, Hukuk, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Kore'de Yoon'un Azil Kararı ve Geçiş Süreci - Son Dakika

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