Güney Kore'den ABD'ye Tepki

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Güney Kore'de devlet başkanlığına vekalet eden Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Choi Sang-mok, ABD Başkanı Donald Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 oranında tarife uygulanmasına yönelik kararına "önceden hazırlanmış tedbirlerle" karşılık vereceklerini belirtti.

Yonhap'ın haberine göre, Choi, bakanlarla ekonomi konusundaki toplantıda, Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatına tarife getirilmesine yönelik kararnameyi imzalamasını değerlendirdi.

Söz konusu tarifelere yönelik "önceden hazırlanan tedbirleri" uygulayacaklarını belirten Choi, tarifeler yürürlüğe girmeden önce Güney Kore'nin çıkarlarını savunmak için ABD ile müzakerelere devam edeceklerini söyledi.

Choi ayrıca, tarifelerin çelik ve alüminyum sektöründeki tüm yabancı şirketlere eşit şekilde uygulanacak olması nedeniyle Güney Koreli şirketler için "fırsatlar doğabileceğini" de sözlerine ekledi.

ABD Başkanı Trump, çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi uygulanmasına yönelik kararnameleri imzalamıştı.

Tarifelerin tüm ülkeler için geçerli olduğunu belirten Trump, "Bu, Amerika'yı yeniden zenginleştirmenin başlangıcı." ifadesini kullanmıştı.

Tarifelerin 12 Mart'ta yürürlüğe girmesi bekleniyor.