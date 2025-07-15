Güney Kore'den USFK Açıklaması

Güney Kore'de Dışişleri Bakanı adayı Cho Hyun, ABD Kore Kuvvetlerinin (USFK) ülkeden geri çekilmesi veya sayısının azaltılması konusunda Washington yönetimi ile herhangi bir görüşme yapmadıklarını belirtti.

Yonhap'ın haberine göre Cho, Güney Kore parlamentosunun Dışişleri ve Birleşme Komitesi üyelerine, USFK'nin ülkedeki varlığına ilişkin açıklamada bulundu.

Cho, USFK'nin Güney Kore'den çekilmesi veya küçültülmesi konusunda ABD ile herhangi bir görüşmenin olmadığını ifade etti.

USFK'nin mevcut düzeyde "korunması gerektiğinin" ABD Kongresi ve akademik çevreler tarafından da kabul edildiğini belirten Cho, göreve başlamasının ardından Güney Kore–ABD ittifakını "gelecek odaklı, kapsamlı stratejik ortaklık" düzeyine taşımak için çalışacağını vurguladı.

Cho, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung yönetiminin Kuzey Kore ile diyaloğu yeniden başlatarak "askeri gerilimi azaltma ve güven inşa etme vizyonunu" amaçladığını ifade ederek, " Hükümet, ABD ile yakın işbirliği içinde, Kuzey Kore'nin nükleer sorunları hakkında diyalog için koşullar yaratmaya ve Washington ve Pyongyang yönetimleri arasındaki müzakereleri teşvik etmeye çalışacaktır." dedi.