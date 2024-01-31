Güney Kore Devlet Başkanı, Kuzey Kore\'nin seçimlere müdahale etme ihtimalini dile getirdi

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Kuzey Kore'nin nükleer silahların önleyici kullanımını yasallaştıran "irrasyonel bir grup" olduğunu belirterek, ülkesindeki seçimlere müdahale etmek için provokasyon gerçekleştirme ihtimali olduğunu söyledi.
Yonhap'ın haberine göre, yıllık merkezi entegre savunma konseyi toplantısına başkanlık eden Yoon, Kuzey Kore'nin, Güney Kore'nin Nisan ayındaki parlamento seçimlerine müdahale etmek için çok sayıda provokasyon gerçekleştirme ihtimalini dile getirdi.
Kuzey'in Güney Kore'deki demokratik sistemi yıkmak için 70 yıl boyunca yorulmadan çalıştığını vurgulayan Yoon, "Bu yıl sınır bölgesi provokasyonları, insansız hava araçları, dezenformasyon, siber saldırılar ve arka planda karışıklıklar gibi seçimlerimize müdahale etmeyi amaçlayan birçok provokasyon görmeyi bekliyoruz." açıklamasında bulundu.
Yoon, "Bu tür eylemler milli değildir ve birleşme karşıtıdır; tarihe ters düşen provokasyon ve tehditlerdir." dedi.
Kuzey Kore'nin Rusya ile yaptığından şüphelenilen silah ticaretini "sadece küresel güvenliğe değil aynı zamanda Kore Yarımadası'ndaki güvenliğe karşı da oldukça tehditkar ve provokatif bir eylem" olarak nitelendiren Yoon, şunları kaydetti:
"Kuzey Kore rejimi, nükleer silahların önleyici kullanımını yasallaştıran irrasyonel bir gruptur. Eğer mantıklı bir rejim olsaydı, nükleer silahları terk eder ve halkının yaşaması için bir yol arardı ancak Kuzey Kore rejimi geçmişten gelen totaliter rejimini sürdürmeye kararlı."
Kuzey Kore, dün Sarı Deniz yönünde stratejik seyir füzesi fırlatma denemesi yaptığını açıklamıştı.
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