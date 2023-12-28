Güney Kore Devlet Başkanı Orduya Düşman Provokasyonlarına Anında Karşılık Vermeleri Emrini Verdi

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, orduya düşmanın provokasyonlarına karşılık vermek için "emir beklememelerini" söyledi.

Yonhap'ın haberine göre, Yoon, sınır bölgesi Yeoncheon'da 5. Piyade Tümeni'ni ziyaret etti.

Yoon, yıl sonu ziyaretinde yaptığı konuşmada, "Düşmanın provokasyon arzularını sahada ivedilikle yok etmeliyiz." dedi.

Kuzey Kore'nin siyasi amaçları doğrultusunda her zaman provokasyonda bulunabileceğine işaret eden Yoon, " Kuzey Kore, anayasasında işgal ve nükleer kullanımını açıkça belirten tek ülkedir." ifadesini kullandı.

Yoon, askerlere, düşmanın provokasyonlarına "talimat almadan" karşılık verebilecekleri mesajını ileterek, durumu sonrasında yetkililere bildirebileceklerini kaydetti.

25 Haziran 1950'de Kuzey Kore'nin Güney Kore'yi işgal etmesi üzerine başlayan Kore Savaşı, 1953'te sona ermişti. ABD ise savaşın ardından Güney Kore'ye yaklaşık 28 bin 500 asker konuşlandırmıştı.