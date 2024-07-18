Güney Kore, Kuzey Kore'nin eski diplomatını Barışçıl Birleşme Danışma Konseyi Genel Sekreterliği'ne atadı - Son Dakika
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Güney Kore, Kuzey Kore'nin eski diplomatını Barışçıl Birleşme Danışma Konseyi Genel Sekreterliği'ne atadı

Kuzey Kore'nin eski diplomatik misyonlarında çalışmış olan ve Güney Kore'ye sığınan Tae Yong-ho, Güney'in 'Barışçıl Birleşme Danışma Konseyi' Genel Sekreterliği görevine getirildi. Güney Kore Devlet Başkanlığı Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Tae'nin bu görev için uygun olduğu ve Kuzey Kore'deki deneyimi ve Güney Kore Parlamentosu'ndaki dış politika ve birleşme konularındaki komite üyeliği tecrübelerini kullanabileceği belirtildi.

18.07.2024 10:49
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Kuzey Kore'nin diplomatik misyonlarında çalışmış olan ve Güney Kore'ye sığınan Tae Yong-ho, Güney'in "Barışçıl Birleşme Danışma Konseyi" Genel Sekreterliği görevine getirildi.

Güney Kore Devlet Başkanlığı Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un, Tae'yi, Barışçıl Birleşme Danışma Konseyi Genel Sekreterliğine atadığı bildirildi.

Açıklamada, Tae'nin bu görev için doğru kişi olduğu ve kendisinin Kuzey Kore'deki deneyimi ve Güney Kore Parlamentosunun dış politika ve birleşme konularındaki komitesinin bir üyesi olarak tecrübelerini kullanabileceği belirtildi.

Tae, Kuzey Kore'nin Avrupa'nın çeşitli ülkelerindeki diplomatik temsilciliklerinde önemli görevler almış, 2016'da ise Güney Kore'ye sığınmıştı.

Korecede "insanları kurtarmak" anlamına gelen "Tae Ku-min" takma adıyla milletvekilliğine adaylığını koyan Tae, "Kuzey Kore halkını kurtarma" isteğini dile getirmiş ve 2020'de milletvekili seçilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Güney Kore, Kuzey Kore'nin eski diplomatını Barışçıl Birleşme Danışma Konseyi Genel Sekreterliği'ne atadı - Son Dakika

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