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Güney Kore'nin ana muhalefet lideri Lee Jae-myung hastaneden taburcu edildi - Son Dakika
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Güney Kore'nin ana muhalefet lideri Lee Jae-myung hastaneden taburcu edildi

Güney Kore'nin ana muhalefet partisi Demokratik Parti'nin lideri Lee Jae-myung, geçen hafta boynundan bıçaklanmasının ardından hastaneden taburcu edildi. Lee, basın toplantısında muhaliflere yönelik şiddetin son bulması ve karşılıklı saygı ile bir arada yaşama siyasetinin yeniden tesis edilmesi gerektiğini belirtti.

Güney Kore\'nin ana muhalefet lideri Lee Jae-myung hastaneden taburcu edildi
10.01.2024 - 11:56,
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TARİH: 10 Ocak 2024

Lee Jae-myung'un hastaneden ayrılırken yaptığı basın açıklamasından çeşitli görüntüler

Güney Kore'nin ana muhalefet partisi Demokratik Parti'nin lideri Lee Jae-myung Çarşamba günü hastaneden taburcu edildi. Lee, geçen hafta boynundan bıçaklanmıştı.

Lee, başkent Seul'daki hastanenin önünde yaptığı ve televizyonda yayımlanan basın toplantısında, muhalifleri öldürmeye ve ortadan kaldırmaya yönelik savaş tipi siyasetin son bulması gerektiğini belirterek, yaşadığı olayın nefret siyasetini sona erdirmek ve karşılıklı saygı ile bir arada yaşama siyasetini yeniden tesis etmek için bir fırsat olması temennisinde bulundu.

Siyasi lider, 2 Ocak'ta ülkenin güneydoğusundaki liman kenti Busan'a yaptığı ziyaret sırasında 60 yaşlarında bir adam tarafından boynunun sol tarafından bıçaklanmıştı.

Lee, Busan'daki ilk müdahalenin ardından ameliyata alınmak üzere helikopterle Seul'daki hastaneye nakledilmişti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Seul'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua
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SON DAKİKA: Güney Kore'nin ana muhalefet lideri Lee Jae-myung hastaneden taburcu edildi - Son Dakika
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