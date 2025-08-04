Güney Kore, Propaganda Hoparlörlerini Kaldırıyor

Güney Kore, Kuzey Kore ile gerilimi azaltma çabaları kapsamında, sınır boyunca yerleştirilen "propaganda yayını yapan hoparlörlerini" kaldırma çalışmalarına başladı.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Savunma Bakanlığı konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, sıkı korunan sınır bölgesine yerleştirilen sabit hoparlörlerin sökülmesinin, iki ülke arasındaki askeri gerilimi düşürmeye yönelik bir adım olduğu belirtildi.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Lee Kyung-ho da basın toplantısında yaptığı açıklamada, sınır hattında yaklaşık 20 sabit hoparlörün bulunduğunu ve bunların söküm işlemlerinin hafta içinde tamamlanacağını söyledi.

Lee, bu karar öncesinde Kuzey Kore ile herhangi bir istişare yapılmadığını kaydetti.

Güney Kore'nin bu yıl göreve gelen Devlet Başkanı Lee Jae-myung, Kuzey Kore ile ilişkileri normalleştirmeye yönelik mesajlar veriyor.

Lee'nin başa gelmesinin ardından Seul yönetimi, hoparlörlerle "propaganda" faaliyetini durdurmuş, kısa süre sonra ise Kuzey Kore de aynı şekilde yanıt vermişti.