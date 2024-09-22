Güney Kore SDG Çabalarını Hızlandıracak - Son Dakika
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Güney Kore SDG Çabalarını Hızlandıracak

Güney Kore, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri için uluslararası iş birliğini sürdüreceğini açıkladı.

22.09.2024 23:47
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Güney Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Kweon Ki-hwan, ülkesinin Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine (SDG) yönelik ilerlemeyi hızlandırmak için uluslararası çabalara katılmayı sürdüreceğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul başlangıcının hemen öncesinde uluslararası kuruluşların yenilenmesi yönündeki çabaların ana gündem olduğu BM Geleceğin Zirvesi başladı.

Çok Taraflı ve Küresel İşlerden Sorumlu Bakar Yardımcısı Kweon, zirvedeki konuşmasında, Güney Kore'nin sürdürülebilir barış ve refaha katkı sağlamak için özellikle bilim, teknoloji ve siber güvenlik alanlarına odaklandığını kaydetti.

Bilim ve teknolojinin, barışçıl amaçlara hizmet edecek şekilde kullanılması gerektiğini vurgulayan Kweon, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) bir üyesi olarak Güney Kore'nin siber güvenlik alanına da öncelik verdiğini belirtti.

Kalkınma kaynaklarının güvence altına alınmasının Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine (SDG) ulaşmanın anahtarı olduğunu ifade eden Kweon, "Güney Kore, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine yönelik ilerlemeyi hızlandırmak için uluslararası çabalara aktif şekilde katılmaya devam edecektir." dedi.

Kaynak: AA

Güney Kore, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Kore SDG Çabalarını Hızlandıracak - Son Dakika

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