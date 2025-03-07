Güney Kore Tatbikatları Askıya Aldı - Son Dakika
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Güney Kore Tatbikatları Askıya Aldı

Güney Kore, savaş uçaklarının kazara sivil alana bombalaması sonrası tatbikatları durdurdu.

07.03.2025 14:16
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Güney Kore, ülkenin hava kuvvetlerine ait savaş uçaklarının kazara tatbikat sahasının dışını bombalamasının ardından canlı ateş ve uçuş tatbikatlarını askıya alacaklarını duyurdu.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore'de konuşlu ABD Kore Kuvvetleri (USFK) Sözcüsü Albay Ryan Donald, ABD Başkanı Donald Trump'ın ocakta göreve gelmesinden bu yana iki ülke arasında düzenlenecek ilk büyük tatbikat olan "Özgürlük Kalkanı"na ilişkin açıklama yaptı.

Donald, Güney Kore savaş uçaklarının kazara tatbikat sahasının dışını bombalamasının ardından iki ülke tarafından düzenlenen ve 10 Mart'ta başlaması planlanan tatbikat kapsamındaki tüm canlı ateş ve uçuş eğitimlerinin durdurulacağını kaydetti.

Kazara yaşanan bombalamanın kesin nedeni bulunduktan ve gerekli önlemler alındıktan sonra tatbikatın planlandığı şekilde devam edeceğini aktaran Donald, "Bu olayı çok ciddiye alıyoruz. Güney Kore Savunma Bakanlığı ile yakın koordinasyon içindeyiz. Kapsamlı ve şeffaf soruşturma yürütmekte kararlıyız." ifadesini kullandı.

Kuzey Kore'den Güney Kore ve ABD'ye tatbikat uyarısı

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Pyongyang yönetimi, Güney Kore ve ABD'nin gelecek hafta gerçekleşmesi planlanan ortak askeri tatbikatına ilişkin açıklama yaptı.

İki ülke tarafından her yıl gerçekleştirilen ortak tatbikatın, Kuzey Kore'nin "egemenlik haklarını ve çıkarlarını ihlal etmeye ve bölgesel güvenliği kötüleştirmeye" devam ettiği vurgulanan açıklamada, "Özgürlük Kalkanı" tatbikatının bölgedeki güvenlik durumunu kötüleştiren bir "fırtınaya" neden olacağı ifade edildi.

Açıklamada, "Düşmanlar aptalca ve pervasızca yaptıkları savaş tatbikatları nedeniyle korkunç bir bedel ödeyecekler ve bu da bizim egemen bir devlet olarak kendimizi savunmak için adil önlemler almamızı ve en sert tehdit edici eylemi yapmamızı gerektirecek." ifadesine yer verildi.

Güney Kore Hava Kuvvetlerine ait iki "KF-16 tipi" savaş uçağı, dün tatbikat sahası dışına çıkmıştı. Uçaklardan başkent Seul'ün yaklaşık 40 kilometre kuzeyindeki Pocheo bölgesine kazara 8 bomba düşmesi sonucu 29 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA

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