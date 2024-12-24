Güney Kore ve Çin İlişkileri Gelişiyor - Son Dakika
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Güney Kore ve Çin İlişkileri Gelişiyor

Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho ve Çinli mevkidaşı Vang, ikili ilişkileri geliştirmek için görüştü.

24.12.2024 19:48
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Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Tae-yul, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile yaptığı telefon görüşmesinde, iki ülke arasındaki ilişkileri ve işbirliğini geliştirmek üzere atılabilecek adımları konuştu.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 3 Aralık'ta başarısızlıkla sonuçlanan sıkıyönetim ilanının ardından Bakan Cho ve Çinli mevkidaşı Vang arasında yapılan ilk görüşmede, bu girişimin ikili ilişkilere yansımasının ele alındığı bildirildi.

Açıklamaya göre, Cho, ülkesiyle Çin arasındaki stratejik ortaklığı geliştirme konusundaki tutumlarının, devlet başkanlığına vekalet eden Başbakan Han Duck-soo döneminde de değişmediğini belirtti.

İki bakanın, ikili ilişkileri ve çeşitli alanda işbirliğini ilerletmek üzerine fikir alışverişinde bulunduğu aktarılan açıklamada, Güney Kore'nin ev sahipliğinde düzenlenecek 2025 Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) zirvesinin de görüşüldüğü ifade edildi.

Çin Dışişleri Bakanı Vang'ın da ilişkilerin istikrarlı şekilde geliştirilmesinin iki ülkenin müşterek çıkarlarına uygun olduğunu vurguladığı, bağları daha da güçlendirmek için yakın işbirliği ve iletişim çağrısında bulunduğu kaydedildi.

Güney Kore'de sıkıyönetim ilanı

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık gecesi televizyonda yaptığı konuşmada, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karışması" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak parlamentonun, yaptığı oylamada kararı kaldırması ve ardından bunun Bakanlar Kurulunda onaylanmasıyla geri adım atmıştı.

Meclis tarafından azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesinin hakkında vereceği karara dek görevden geçici uzaklaştırılmış, yerine Başbakan Han Duck-soo vekaleten getirilmişti.

Kaynak: AA

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