Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Tae-yul, Hint mevkidaşı Subrahmanyam Jaishankar ile görüşmesinde Hint-Pasifik bölgesinde işbirliği konusunu ele aldı.
Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho, başkent Seul'u ziyaret eden mevkidaşı Jaishankar ile bir araya geldi.
Cho ile Jaishankar'ın görüşmesi, iki ülke arasında 6 yıl sonra yapılan dışişleri bakanları düzeyindeki ilk toplantı olarak kayıtlara geçti.
Taraflar, iki ülkenin Hint Pasifik bölgesinde ortaklığının önemini vurgularken Cho, Hindistan'ın uluslararası alanda ülkesinin "önemli partneri" olduğunu belirtti.
Jaishankar ise X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hindistan ile Güney Kore arasındaki savunma, bilim teknoloji, ticaret ve kültür alanlarındaki işbirliğini ele aldıklarını belirterek Hint-Pasifik'te işbirliği ve ortak çıkarları görüştüklerini kaydetti.
İki ülke ilişkileri, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin Mayıs 2015'te Güney Kore'ye ziyaretinde "özel stratejik ortaklık" seviyesine yükseltilmişti.
Son Dakika › Güncel › Güney Kore ve Hindistan, Hint-Pasifik bölgesinde işbirliği konusunu ele aldı - Son Dakika
Bayrampaşa'da kopyaladıkları telefon numarasıyla aradıkları kişilere kendilerini banka görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Asayiş Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, telefonla ulaşıp kendilerini bankacı olarak tanıttıkları bir kişinin 100 bin lirasını dolandıran şüphelilerle ilgili çalışma yürüttü. Zanlıların eski Galatasaray Kulübü yöneticisi iş insanı Abdurrahim Albayrak'ın kişisel cep telefon numarasını kopyaladıkları ve mağdurları bu numarayla aradıklarını tespit eden ekipler, arama yapan kişilerin kimliklerini de belirledi. Esenyurt'ta 3 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüpheliler M.B.A. (23), Ö.C.K. (24), M.C.T. (23), G.G. (24) ve A.İ.M. (44) gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda ise 13 bilgisayar, 22 cep telefonu ve 43 bin 350 lira ele geçirildi. Emniyetteki sorgulamada, zanlılardan A.İ.M. hakkında 5 ayrı suç kaydı, 7 arama ve 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Albayrak, telefon numarasının kopyalandığı olayla ilgili polislere teşekkür etti.
vivo X Fold 3, bu ay sonunda resmi olarak tanıtılacak. Cihazın özellikleri sızdırıldı ve en ince ve en hafif katlanabilir ekranlı telefon olmayı hedefliyor. X Fold 3, kristal-seramik cam ile korunan 6,53 inçlik dış ekrana ve 8,03 inçlik iç ekrana sahip olacak. Snapdragon 8 Gen 2 yonga setiyle güçlendirilen cihaz, 5700mAh batarya ve 80W hızlı şarj desteğiyle gelecek. Kamera tarafında ise 32 Megapiksel selfie kamerası ve üçlü arka kamera sistemi bulunacak. Ayrıca X Fold 3, 220-230 gram ağırlığıyla piyasanın en ince katlanabilir cihazı olmayı hedefliyor.
Kocaeli'de 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe özel düzenlenen Anne Şehir Kadın Festivali, GEBZESEM'de gerçekleştirildi. Kadınların doyasıya eğlendiği festivalde renkli görüntüler ortaya çıktı.
Apple, Kanada'da açılan bir dava sonucunda eski iPhone modellerini yavaşlatma uygulaması nedeniyle 10,6 milyon dolar para cezası ödemeye mahkum edildi. Bu durum, kullanıcıların 150 dolara kadar tazminat alabileceğini gösteriyor. Davada, Apple'ın iOS güncellemeleriyle performans sorunları yaratarak kullanıcıları yeni iPhone modelleri almaya zorladığı ortaya çıktı. Şirket, eskiyen bataryaların kapanmalara neden olduğunu iddia etse de, kullanıcılar daha şeffaf bir açıklama beklediklerini belirtiyor. Kanada'daki iPhone sahipleri, önümüzdeki günlerde açılacak bir form aracılığıyla tazminat talebinde bulunabilecekler.
Teknoloji dünyasında heyecanla beklenen yeni nesil Apple Pencil, iOS 17.4 kodunda bulunan kanıtlar ve sızıntılar, Apple'ın bu ayın sonlarında yeni bir versiyonu tanıtacağını işaret ediyor. Yeni nesil Apple Pencil'ın, kullanıcılara kaybolan kalemlerini kolayca bulma olanağı sunan Find My uygulaması ile uyumlu olması bekleniyor. Ancak, yeni Apple Pencil'ın Ultra Geniş Bant teknolojisini içerip içermeyeceği ya da sadece haritada son konumunu gösterip göstermeyeceği henüz net değil. Apple'ın kısa süre önce yeni nesil MacBook Air'i M3 çiple birlikte duyurması, yeni bir iPad Pro ve yeni bir Pencil'ın lansmanının yakın olduğunu gösteriyor. Yeni Apple Pencil, mevcut iPad modelleriyle ne gibi yenilikler sunacak ve Apple'ın tablet ekosistemine nasıl bir katkıda bulunacak, tüm gözler bu soruların cevaplarını arıyor.
Acun Ilıcalı, konseyde kızı Yasemin'in Yunus Emre'nin cezasının affedilmesi talebini reddettiğini açıkladı. Ilıcalı, Yasemin'i kırmış olabileceğini ve sıkıntılı dakikalar yaşadığını belirtti. Yasemin'in talebine şaşıran Yunus Emre ise cezayı hak ettiğini ve özür dilediğini söyledi.
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde düzenlenen 'Üç Kuşak Bir Arada İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma' yarışmasında birincilik Etimesgut Layika Akbilek İlkokulu'ndan İlkem Sertkaya'ya verildi. Yarışmaya 13 ilçeden öğrenci ve aileleri katıldı. Dereceye giren takımlara protokol üyeleri tarafından çeşitli hediyeler verildi.
Şişli Belediyesinde çalışan işçiler, toplu iş sözleşmesi şartlarının iyileştirilmesini talep etmek amacıyla eylemlerine devam ediyor. DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası üyeleri ve bazı belediye işçileri, belediye binası önünde pankart açarak slogan attı. Genel-İş Sendikası 3 Nolu Şube Başkanı Zeynel Yiğit, açıklamasında işçilerin yıllardır açlık sınırında yaşadığını ve sadece alın terlerinin karşılığını istediklerini belirtti. İşçiler, belediye yönetimiyle masada çözüm arayışında olduklarını ancak eylemlerini genişleterek devam ettireceklerini ifade etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?