Güney Kore ve Malezya'dan Stratejik Ortaklık

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Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim, ikili işbirliğini derinleştirmek amacıyla ilişkilerin seviyesini "stratejik ortaklığa" çıkardı.

Malezya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Enver, diplomatik ilişkilerin 65. yıl dönümünü kutlamak üzere Güney Kore'ye resmi ziyarette bulundu.

Enver, başkent Seul'de Devlet Başkanı Yoon ile bir araya gelerek ikili ilişkileri geliştirmenin yollarını görüştü.

Görüşmenin ardından yapılan ortak açıklamada, iki liderin işbirliğini artırmak amacıyla ilişkilerini "stratejik ortaklık" seviyesine yükselttiği bildirildi.

Açıklamada, Güney Kore ve Malezya'nın, savunma sanayi, ticaret, enerji, çeşitli tedarik zincirleri ve diğer birçok alanda ortak çalışmayı geliştirme konusunda mutabık olduğu ifade edildi.

Yoon ve Enver'in kritik mineraller, iklim değişikliği ile mücadele ve turizm alanında işbirliğini kolaylaştıracak çeşitli mutabakat zaptı imzaladığı kaydedilen açıklamada, Kuzey Kore ile Rusya arasındaki "askeri işbirliği"nin de kınandığı kaydedildi.