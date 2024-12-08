Güney Kore Wonu Değer Kaybetti

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SEUL, 8 Aralık (Xinhua) -- Güney Kore wonu, ülkede devam eden siyasi krizin etkisiyle geçen hafta ABD doları karşısında en çok değer kaybeden para birimi oldu.

Güney Kore'nin Yonhap Haber Ajansı'nın pazar günkü haberinde, Güney Kore wonunun cuma günü ABD doları karşısında bir hafta öncesine göre yüzde 1,86 değer kaybederek önde gelen para birimleri arasında en kötü performansı sergilediği belirtildi.

Maliye Bakanı Choi Sang-mok pazar günü yaptığı açıklamada dövizdeki dalgalanmalara karşı Merkez Bankası ile işbirliği içinde önleyici tedbirler alacaklarını söyledi.

Choi, gelecek yılın bütçe tasarısının tamamlanması için Ulusal Meclis'e çağrıda da bulundu. Bütçe tasarısı, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ile muhalefetin kontrolündeki yasama organı arasında olağanüstü hal ilanı öncesinde yaşanan en büyük anlaşmazlık konularından biriydi.