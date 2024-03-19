Güney Sudan'da aşırı sıcak hava nedeniyle tüm okullarda eğitime ara verildiği bildirildi.
Yerel basındaki habere göre, Eğitim ve Sağlık Bakanlıklarınca yapılan ortak açıklamada, hava sıcaklığındaki artış nedeniyle okullarda tedbirlerin artırıldığı bilgisi paylaşıldı.
Doğu Afrika'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgasının Güney Sudan'ı da etkilediğine işaret edilen açıklamada, bu hafta itibarıyla tüm okullarda eğitime ara verildiği kaydedildi.
Öte yandan çocukların açık havada oynamaması tavsiye edilerek güneş çarpmalarına karşı tedbirli olunması istendi.
Güney Sudan'da hava sıcaklıklarının 41 dereceye kadar yükselmesi beklenirken sıcak hava dalgasının en az iki hafta süreceği tahmin ediliyor.
Son Dakika › Güncel › Güney Sudan'da Aşırı Sıcak Hava Nedeniyle Okullar Tatil Edildi - Son Dakika
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