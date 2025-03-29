Güney Sudan'da İhmal Edilmez Kriz

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 29 Mart (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Sözcüsü Stephane Dujarric, Güney Sudan'ın iç savaşın eşiğinde olduğu belirterek, "Durumdaki riskten ne kadar endişe duyduğumuzu belirtsek azdır" dedi.

Dujarric, cuma günkü basın toplantısında, "Bu insani krize şiddet, gıda güvensizliği, siyasi istikrarsızlık, iklim şokları, salgın hastalıklar ve komşu Sudan'daki çatışmanın yayılması yol açıyor" ifadelerini kullandı.

Sözcü, son haftalarda yaşanan şiddet olayları nedeniyle onlarca can kaybı yaşandığını ve 120,000 kadar insanın evlerini terk etmek zorunda kaldığını söyledi.

Ülkedeki akut açlık seviyeleri yüksek düzeyde seyrederken, yaklaşık 7,7 milyon kişi ciddi gıda güvensizliği, 5 yaş altı 650,000 çocuk ise ciddi akut yetersiz beslenme riski ile karşı karşıya.

Dujarric, Güney Sudan'da henüz kontrol altına alınamayan kolera salgınında ise 42.000'den fazla vakanın bildirildiğini ve yaklaşık 800 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.