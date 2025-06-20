Güney Sudan\'da Türklerden Mültecilere Eğitim Desteği

Güney Sudan'da görevli Birleşmiş Milletler Polisi (UNPOL) Kurmay Başkanı Murat Işık'ın da aralarında bulunduğu Türk personelin katkılarıyla başkent Juba'daki mülteci kampında ilkokul çağındaki çocuklar için iki sınıf açıldı.

AA muhabirinin Türkiye'nin Juba Büyükelçiliğinden aldığı bilgiye göre, Mangaten Yerinden Edilmiş Kişiler Kampı'nda oluşturulan iki sınıfın açılış töreni, Işık ve Türk personelin katılımıyla gerçekleştirildi.

İlkokul çağındaki çocukların oldukça sınırlı imkanlarla öğrenim gördüğü kampta yeni sınıflar, hem öğrenciler hem de öğretmenler için sevinç kaynağı oldu.

Açılış töreninde duygusal anlar yaşanırken çocukların yüzündeki heyecan dikkatlerden kaçmadı.

Ayrıca kamp sakinlerinin talebi doğrultusunda Türk personel, kampta yeni tuvalet inşasını da üstlendi.

UNPOL Kurmay Başkanı Işık, yalnızca güvenlik değil insani yardım alanında da aktif rol üstlendiklerini belirterek, çocukların eğitime erişiminin insanlık görevi olduğunu vurguladı.