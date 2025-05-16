Güneysu\'da Bayrak Yürüyüşü

Rize'nin Güneysu ilçesinde 9 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında bayrak yürüyüşü yapıldı.

Güneysu Kaymakamlığı tarafından düzenlenen yürüyüşe katılanlar, 100 metrelik Türk bayrağı eşliğinde Güneysu Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün önünden başlayıp Güneysu Kaymakamlığı'nın önüne kadar yürüdü.

Güneysu Spor Lisesi bando takımının da katıldığı yürüyüşte, Kaymakam Muhammed İkbal Yelek, Belediye Başkan Vekili Adnan Harman, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yavaş, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Akif Kalça da yer aldı.