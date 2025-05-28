Güngören Sanayi Mahalesi Saadet Sokak'ta bulunan bir büfede patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Patlamada yaralanan olmazken, büfede ve çevredeki bazı iş yerlerinde hasar oluştuğu öğrenildi. Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Güngören'de büfede patlama! Sokak savaş alanına döndü - Son Dakika
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