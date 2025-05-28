Güngören\'de büfede patlama! Sokak savaş alanına döndü

Güngören Sanayi Mahalesi Saadet Sokak'ta bulunan bir büfede patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALANAN YOK, HASAR OLUŞTU

Patlamada yaralanan olmazken, büfede ve çevredeki bazı iş yerlerinde hasar oluştuğu öğrenildi. Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.