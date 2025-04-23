Güngören\'de Okulda Deprem Paniği

GÜNGÖREN'deki bir okulda öğrenciler depreme voleybol maçı sırasında yakalandı.
Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depreme Güngören'de bir okuldaki öğrenciler voleybol maçı sırasında yakalandı. Öğrencilerin spor salonundan kaçtığı anlar, maçı kaydeden kamera tarafından görüntülendi.
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