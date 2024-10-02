Güngören\'de Tramvay Kazası

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GÜNGÖREN'de tramvay hattından yolun karşısına geçmek isteyen kişiye tramvay çarptı. Tramvay seferlerinde herhangi bir aksaklığa neden olmayan kazada yaralı kişi hastaneye kaldırılırken vatman ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olay, Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde bulunan T1 Kabataş- Bağcılar tramvay hattında saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmek için tramvay yoluna giren Suriyeli kişiye Kabataş istikametinde ilerleyen tramvay çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralıyı sağlık ekipleri hastaneye kaldırıldı. Zeytinburnu istasyonunda tramvayı durduran vatman olay yerine geldi. Tramvay seferlerinde herhangi bir aksama yaşanmazken vatman ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.