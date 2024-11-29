Güngören\'de Yıkımda İşçi Göçüğü

Güngören'de bir süre önce boşaltılan binanın yıkımı esnasında kısmen çökmese sebebiyle 2 işçi göçük altında kaldı.
Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında bir süre önce boşaltılan bir binada yıkım çalışmaları başlatıldı.
Yıkım esnasında binada meydana gelen kısmi çökmede 2 işçi göçük altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin işçileri göçük altından kurtarma çalışmaları sürüyor.
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