Güngören\'de Yıkımda İşçi Göçüğü

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Güngören'de bir süre önce boşaltılan binanın yıkımı esnasında kısmen çökmese sebebiyle 2 işçi göçük altında kaldı.

Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında bir süre önce boşaltılan bir binada yıkım çalışmaları başlatıldı.

Yıkım esnasında binada meydana gelen kısmi çökmede 2 işçi göçük altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin işçileri göçük altından kurtarma çalışmaları sürüyor.