Günlük Ev Kiralama İzinleri 22 Bin 939'a Ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Günlük Ev Kiralama İzinleri 22 Bin 939'a Ulaştı

Günlük Ev Kiralama İzinleri 22 Bin 939\'a Ulaştı

1 Ocak 2024 itibarıyla Türkiye'de turizm amaçlı kiralanan izin belgeli konut sayısı 22 bin 939 oldu. Ev sahiplerinin yüksek kazanç beklentisi ve artan talep, kira fiyatlarını etkileyip sektörde çeşitli sorunlara yol açtı. İzin belgesi olmayanlar için ciddi cezalar getirildi.

05.01.2025 11:31  Güncelleme: 11:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

OTELDE konaklamayı tercih etmeyenlerin, masrafını azaltmak isteyenlerin tatil anlayışındaki değişiklikle günlük ev kiralama yönteminin yaygınlaşması sonrası fiyat artışını önleme, emlak ve turizm sektöründe denetim sağlanması için 1 Ocak 2024'ten itibaren uygulanan 'Turizm Amaçlı Kiralanan İzin Belgeli Konut' sayısı 22 bin 939 oldu.

Tatil masrafını azaltmak isteyen tatilcilerin, lüks tesislerdeki her şey dahil sistem yerine günlük kiralık evleri tercih etmeye başlamasıyla günlük kiralanan ev sayısı arttı. Online ticaret platformlarıyla, dünya genelinde hizmet veren popüler uygulama üzerinden yayılan günlük ev kiralama furyası, Türkiye'de çok sayıda kişiye gelir kapısı oldu. Ev sahiplerinin yüksek kazanç beklentisiyle konutunu günlük kiraya vermesi, emlak sektörünü olumsuz etkiledi. Kira fiyatlarındaki artışın yanı sıra ev sahibi- kiracı anlaşmazlığı, konut stoku sıkıntısı sorunları oluştu. Emlakçıların kiralık ev arayanlara konut temin etmekte zorlandığı süreçte, 'ayakçı' diye tabir edilen yetkisiz kişiler, emlakçılık faaliyetine başladı.

İZİN BELGESİ OLMAYANA 1 MİLYON LİRAYA KADAR CEZA

Emlak sektöründeki sıkıntıların çözümüyle günübirlik kiralanan evlerin denetimi amacıyla 1 Ocak 2024'ten itibaren konutların turizm amaçlı kiralanması için Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan izin belgesi alınması zorunluluğu getirildi. Yasa ile 'Turizm Amaçlı Konut İzin Belgesi' bulunan ev sahipleri konutlarını yerli veya yabancı kişilere tek seferde 100 gün veya 100 günden daha kısa süreyle kiralayabilecek. İzin belgesi bulunmaksızın turizm amaçlı kiralanan konutları kiraya verenlere, kiralama yapılan her bir konut için 100 bin lira idari para cezası uygulanacak. İzin belgesi alınmaksızın turizm amaçlı kiralama faaliyetine devam edenlere 500 bin lira idari para cezası uygulanacak ve izin belgesi alarak faaliyette bulunabilmesi için bir kez daha 15 günlük zaman tanınacak. İzin belgesi bulunmaksızın turizm amaçlı kiralama faaliyetlerine devam edenlerle her defasında 100 günden fazla süreli kira sözleşmesi yapmasına rağmen ilk sözleşme tarihinden itibaren 1 yıl içinde aynı konutu 4 defadan fazla kiraya verenler hakkında 1 milyon lira ceza verilecek.

İNTERNET ORTAMINDAKİ İLANLAR İNCELENİYOR

Yasanın uygulanmaya başlamasıyla ilk yılında Türkiye genelinde 'Turizm Amaçlı Kiralanan Konut İzin Belgeli Konut' sayısı 22 bin 939 oldu. Valilik bünyesinde kolluk kuvvetleriyle bakanlık yetkililerinden oluşturulan ekip, izin belgesiz konutunu günübirlik kiralayanların belirlenmesi için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Belgelerini alan ev sahipleri konutuna asıp turizm faaliyetlerine başladı. Kolluk kuvvetlerine gelen şikayetle bakanlığa yapılan ihbarı değerlendiren ekipler, online ticaret platformları ile dünya genelinde hizmet veren popüler uygulamalardaki ilanları da incelemeye başladı. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü personeli, internet ortamındaki ilanları titizlikle inceleyip, izin belgesiz günübirlik kiralama yapanların tespiti için çalışma yürütüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de turizm amaçlı kiralanan izin belgeli konut sayısı en fazla il Muğla oldu. Muğla'da 6 bin 573 konut izin belgesi aldı. Bazı illerdeki izin belgeli konut sayısı şöyle:

"Antalya 4 bin 899, İstanbul 2 bin 250, Ankara 203, İzmir 1959, Trabzon 693, Aydın 660, Balıkesir 1161, Bursa 138, Çanakkale 535, Edirne 1235, Mersin 356, Kocaeli 366, Rize 69, Sakarya 594, Bartın 135."

Kaynak: DHA

Türkiye, Ekonomi, Güncel, Turizm, Hukuk, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Günlük Ev Kiralama İzinleri 22 Bin 939'a Ulaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:35 Bakan Tunç’tan Narin davası açıklaması: Gerekçeli karar tüm tartışmaları bitirecek Bakan Tunç'tan Narin davası açıklaması: Gerekçeli karar tüm tartışmaları bitirecek
10:34 Asgari ücret sistemine göre en düşük emekli maaşı 15 bin TL’ye yükselecek Asgari ücret sistemine göre en düşük emekli maaşı 15 bin TL'ye yükselecek
09:46 Ferdi Tayfur’un cenaze namazına hırsızlar dadandı Ferdi Tayfur'un cenaze namazına hırsızlar dadandı
09:39 Kız çocuğu fotoğraf çekilirken korkulukların arasında göle düştü Kız çocuğu fotoğraf çekilirken korkulukların arasında göle düştü
08:42 Tugay Kerimoğlu: İlkay Gündoğan yüzde 90 Galatasaray’da Tugay Kerimoğlu: İlkay Gündoğan yüzde 90 Galatasaray'da
10:22 Yerli savaş uçağı bir ülkeye daha satılacak Yerli savaş uçağı bir ülkeye daha satılacak
10:13 Demet Sağıroğlu’nun “Arnavut Kaldırımı“ klibindeki küçük çocuğun son hali şaşırttı Demet Sağıroğlu'nun "Arnavut Kaldırımı" klibindeki küçük çocuğun son hali şaşırttı
10:04 Ferdi Tayfur’un Ahmet Kaya için söyledikleri yeniden gündemde Ferdi Tayfur'un Ahmet Kaya için söyledikleri yeniden gündemde
10:02 Vatandaşa domuz eti yedirenler böyle tespit edilecek Vatandaşa domuz eti yedirenler böyle tespit edilecek
09:54 Kıdem tazminatı tavanı değişti Kıdem tazminatı tavanı değişti
09:41 Acun Ilıcalı “Türk Bayrağı’na yasak koyuldu“ iddialarına son noktayı koydu Acun Ilıcalı "Türk Bayrağı'na yasak koyuldu" iddialarına son noktayı koydu
09:34 Şans oyunu oynayan eşini basan kadın etrafa zarar verdi Şans oyunu oynayan eşini basan kadın etrafa zarar verdi
09:33 Türkiye bir rekora daha imza attı Türkiye bir rekora daha imza attı
09:26 Survivor’da Pınar Saka şoku: Eski yarışmacıdan olay paylaşım Survivor'da Pınar Saka şoku: Eski yarışmacıdan olay paylaşım
09:18 İşte memur maaş zammı ile değişen ödemeler İşte memur maaş zammı ile değişen ödemeler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2025 12:28:24. #1.13#
SON DAKİKA: Günlük Ev Kiralama İzinleri 22 Bin 939'a Ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.