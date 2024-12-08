09.00- Türkiye Barolar Birliği 38'inci Olağan Genel Kurulu, Başkan ve yönetim organlarının seçimiyle çalışmalarını tamamlayacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ ANKARA)
09.30 - Polonez işçilerinin Çatalca'dan Ankara'ya "Anayasal Hak Yürüyüşü"yle ilgili gelişmeler izleniyor. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)
10: 00- Zafer Partisi 2. Olağan Büyük Kongresi, Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde toplanacak (GÖRÜNTÜLÜ- CANLI/ANKARA)
12.00 - 17.00- CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, CHP Siirt İl Başkanlığı ve Diyarbakır İl Başkanlığı'nda basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - SİİRT/ DİYARBAKIR)
13.30 - Kartal'da "İnsanca Yaşam Mitingi" düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)
14.00 - CHP heyetinin Esenyurt'taki Demokrasi Nöbeti devam edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)
- Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Şam'dan ayrıldığının bildirilmesinin ardından gelişmeler takip ediliyor. (ANKARA)
Son Dakika › Güncel › Günün Öne Çıkan Olayları - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?