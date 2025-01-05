Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Abu Dabi Askeri Ataşeliği'ni ziyaret etti.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Genelkurmay Başkanı Korgeneral İsa Seyf bin Eblan el-Mazrui'nin resmi davetlisi olarak Abu Dabi'de bulunan Orgeneral Gürak'ın, Türkiye Cumhuriyeti Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer'i ve Abu Dabi Askeri Ataşeliği'ni ziyaret ettiği belirtildi.
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