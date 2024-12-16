Gürak ve Al Sabah Göz Teması

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kuveyt Devleti Genelkurmay Başkanı Vekili Tümgeneral Ahmad Al Sabah ile bir araya geldi.

Gürak, resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Tümgeneral Sabah'ı Genelkurmay Başkanlığında askeri törenle karşıladı.

İki ülke milli marşlarının çalınmasının ardından Tümgeneral Sabah, Onur Kıtası'nı selamladı.

Orgeneral Gürak ve Tümgeneral Sabah, törenin ardından basına kapalı olarak baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.