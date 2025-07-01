Gurbetçiler Kapıkule'den Giriş Yaptı - Son Dakika
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Gurbetçiler Kapıkule'den Giriş Yaptı

01.07.2025 14:01
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Edirne'de, gurbetçiler yöresel lezzetlerle karşılandı, 180 bin yolcu Kapıkule'den giriş yaptı.

AVRUPA'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan yaz tatillerini geçirmek üzere ana vatana gelen gurbetçiler, ilk durakları Kapıkule Sınır Kapısı'nda, Edirne tava ciğeri ve badem ezmesi gibi yöresel lezzetlerle karşılandı. Gurbetçileri karşılayan Edirne Valisi Yunus Sezer, 22 Haziran'dan bu yana bir haftalık süreçte Kapıkule'den 180 bin yolcu girişinin olduğunu söyledi.

Avrupa'da yaşan gurbetçilerin yaz tatillerini geçirmek üzere ana vatana gelişi 22 Haziran'da başladı. Gurbetçiler araçlarıyla çıktıkları sıla yolunda, Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda girdi. Gurbetçiler, sınır kapısında Edirne'ye özgü yerel lezzetler tava ciğeri ve badem ezmesiyle karşılandı. Edirne Valisi Yunus Sezer de sınır kapısında incelemelerde bulunup, gurbetçilerin heyecanına ortak oldu.

'180 BİN YOLCU GİRİŞİ OLDU'

Gazetecilere açıklama yapan Vali Sezer, 22 Haziran'da gurbetçi sezonunun başladığını belirterek, "Yaklaşık bir haftayı geride bıraktık ama son 2 gündür yoğunluk yaşıyoruz. 22 Haziran'dan bu yana yani bir haftadır yaklaşık 46 bin araç girişi, 180 bin de yolcu girişi olduğunu görüyoruz. Bu hemen hemen geçen seneki giriş sayılarıyla aynı durumda. Bu kapsamda hem Bulgaristan tarafında iyi bir şekilde vatandaşlarımızın karşılanması açısından geçen hafta Bulgar heyetiyle görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Orada da alınacak tedbirleri bir kere daha gözden geçirdik. Burada hem emniyetimiz hem de gümrük personelimize de takviye ederek, ilave personel de bakanlıklarımız tarafından gönderildi. Vatandaşlarımızın, gurbetçilerimizin daha iyi bir şekilde ülkemize, daha kısa zamanda ve konforlu şekilde gelmelerini sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

'1170 PERSONEL GÖREV ALIYOR'

Edirne'nin 4 sınır kapısında 320'si emniyet olmak üzere 1170 personelin 7 gün 24 saat esasına göre görev yaptığını söyleyen Yunus Sezer, "Geçen seneye göre bu sene 8 gümrük gişesi daha ekledik. Bazılarının yapım çalışmalarını devam ettiriyoruz çünkü dönüşte sıkıntı yaşamayalım istiyoruz. Bu kapsamda vatandaşlarımızın, gurbetçilerimizin bekleme süresini de daha kısa süreye indirmeyi amaçlıyoruz. Yol boyunca da jandarmamız tarafından bütün dinlenme noktalarında güvenlik tedbirlerimiz alındı. Her dinlenme tesisinde ve mola yerlerinde de jandarma personelimiz de geçen haftadan beri görev yapmaya başladılar" diye konuştu.

'TEDBİRLERİMİZİ ARTIRDIK'

Gurbetçi vatandaşların Türkiye'deki tatillerini yaptıktan sonra huzurlu ve konforlu bir şekilde çalıştıkları ülkeleri dönmelerini amaçladıklarını dile getiren Sezer, "Umudumuz şudur, buraya kadar heyecanla geldiler. Güzel şekilde tatillerini yapsınlar, özlemlerini gidersinler ve yine yüzleri güler şekilde de ülkemizden ayrılarak, ikamet ettikleri, çalıştıkları ülkelere dönsünler. Bunun konforunu en iyi şekilde yaşasınlar. Bu sene çok yoğun tedbirler aldık. Her sene tedbirlerin üzerine koyarak devam ediyoruz. Bu sene de aynı şekilde, geçen sene yaptıklarımızı gözden geçirerek tedbirlerimizi artırdık. Kontrollü bir şekilde, sürekli bakarak eksiklerimizi de gidereceğiz bu süreçte. Yaklaşık 3 aylık bir sürecimiz var. Bunu günbegün takip edeceğiz, zaman zaman da sizlerle paylaşma imkanımız olacak" ifadelerini kullandı.

'HASRET GİDERECEĞİZ'

Fransa'dan gelip Samsun Çarşamba ilçesine giden Faruk Macit (36), ana vatana gelince duygulandıklarını söyleyerek, "Balkan ülkelerinden geçerken bize garip bakıyorlar ama buraya kendi vatanımıza geldiğimiz zaman belli oluyor. Bayrak olsun, minare olsun, polislerimiz bunların hepsini görmek başka bir duygu. Memlekete kavuşmak nasip oldu. Tatilimizi yapıp, sağ salim geri döneriz inşallah. Bir ay kalacağız, büyüklerimizi göreceğiz, hasret gidereceğiz" dedi.

Almanya'dan Denizli'ye giden Akif Kaçın (34) da yöresel ürünlerle karşılanmaktan mutlu olduklarını belirterek, "Çok heyecanlıyız. Memleketimizi hep özlüyoruz. Edirne ciğeriyle karşılandık, yöresel ürünlerle karşılanmak çok güzel. Çok mutlu olduk" diye konuştu.

'11 AYIN ACISINI ÇIKARMAK İSTİYORUZ'

Almanya'dan gelip İzmir'e giden Tennur Sönmezay (33), sıcak karşılamadan dolayı Türkiye'ye geldiklerini hissettiklerini söyledi. Sönmezay, "Gerçekten insanımız çok sıcakkanlı ve hoşgörülü. Çok mutluyuz, uzak yollardan geldik. Keşke daha uzun zaman olsa da burada uzun kalsak. Daha sınır kapısına gelir gelmez Türk bayrağını görmek çok gurur verici. Kısmetse gezip dinleneceğiz. Türkiye'de bir aylık iznimizde 11 ayın acısını çıkarmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber - Kamera: Umut IŞIK- Batuhan SEVER/ EDİRNE,

Kaynak: DHA

Yunus Sezer, Güvenlik, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Edirne, Kültür, Turizm, Yaşam, Son Dakika

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