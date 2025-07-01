Gurbetçilere Sıcak Karşılama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Gurbetçilere Sıcak Karşılama

01.07.2025 09:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kapıkule'de gurbetçiler, Edirne'nin yöresel lezzetleri ve halk oyunlarıyla karşılandı.

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan gurbetçiler, Edirne'nin yöresel lezzetleri ve halk oyunu gösterileriyle karşılandı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, kent esnafıyla birlikte İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün gümrük sahası içerisindeki tanıtım standı önünde gurbetçilerle bir araya geldi.

Vali Sezer, Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Kalite Koruma Derneği Başkanı Uğurcan İmrak ve şekerlemeci Arif Meriç ile gurbetçilere, kentin meşhur lezzeti tava ciğeri ve yöresel tatlılarını ikram edip hayırlı yolculuklar diledi.

Türkiye'ye ulaşmanın heyecanını yaşayan gurbetçiler ise halk oyunları gösterilerini ilgiyle izleyip ikramların tadına baktı.

Karşılamada yer alan müzisyenlerin "gurbetçilere" yönelik besteleri beğeni kazandı.

Girişler yoğunlaştı

Vali Sezer, gazetecilere, gurbetçi sezonunun 22 Haziran'da başladığını, gelişlerin hızlandığını söyledi.

Sınır kapılarında hareketlilik yaşandığını belirten Sezer, "Özellikle Fransa ve Belçika olmak üzere çeşitli ülkelerden gelişler başladı. Son 2 günde de yoğun gurbetçi trafiği yaşıyoruz. Gurbetçilerimiz memleketlerine heyecanla, özlemle geliyor ve buradan da yaşadıkları, doğdukları illere devam ediyor." dedi.

Sezer, gurbetçilerin heyecanlarını paylaşmak ve "Türkiye'ye hoş geldiniz" demek amacıyla güzel karşılama programı düzenlediklerini dile getirdi.

Gerekli tedbirler alındı

Gurbetçilerin konforlu ve huzurlu şekilde giriş yapıp memleketlerine ulaşmaları için tedbirlerin alındığını anlatan Sezer, şunları kaydetti:

"Gurbetçi sezonumuzda 1 haftada yaklaşık 46 bin araç girişi, 180 bin de yolcu girişi olduğunu görüyoruz. Bu, hemen hemen geçen seneki giriş sayılarıyla aynı durumda. Bulgaristan tarafıyla da görüşmelerimiz oldu, orada alınacak tedbirleri de görüştük. Burada da ilave personeller bakanlıklarımız tarafından gönderildi.

Bu kapsamda 4 sınır kapımızda 320 emniyet personelimiz çalışıyor. 850 kadar da gümrük personelimiz 24 saat esasına göre görev yapıyor. Geçen seneye göre bu sene 8 gümrük gişesi daha ekledik. Bazılarının yapım çalışmalarını devam ettiriyoruz çünkü dönüşte sıkıntı yaşamayalım istiyoruz. Vatandaşlarımızın bekleme süresini de daha kısa süreye indirmeyi amaçlıyoruz."

Jandarmanın yol boyunca bütün dinlenme noktalarında güvenlik tedbirlerini aldığını bildiren Sezer, "Umudumuz şudur ki buraya kadar heyecanla geldiler, güzel şekilde tatillerini yapsınlar. Özlemlerini gidersinler ve yine yüzleri güler şekilde ülkemizden ayrılarak, ikamet ettikleri ve çalıştıkları ülkelere dönsünler. Bunun konforunu en iyi şekilde yaşasınlar. Bu sene çok yoğun tedbirler aldık." diye konuştu.

Karşılama gurbetçileri mutlu etti

Belçika'dan gelen Yavuz İlhan, Türkiye'ye ulaşmanın mutluluğunu paylaştı.

Karşılamadan dolayı memnun olduklarını belirten İlhan, "Vatan hasretini yaşıyoruz. Bu güzel karşılama ve ikramlar bizi mutlu etti. Tatilimizi güzel şekilde geçirmek istiyoruz." dedi.

Ailesiyle Fransa'dan gelen Oğuz Gonca da yorgunluğunun Türk bayrağını görünce geçtiğini dile getirdi.

Türkiye'de bulunmanın ayrı duygu olduğunu ifade eden Gonca, sıcak karşılamadan dolayı Valilik ve esnafa teşekkür etti.

Bu arada İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, yaz sezonu boyunca gurbetçileri karşılayıp tanıtım faaliyetlerinde bulunacak.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Yunus Sezer, Türkiye, Ekonomi, Güncel, edirne, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gurbetçilere Sıcak Karşılama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çalışır vaziyette bulunan araçtan 4 cansız beden çıktı Çalışır vaziyette bulunan araçtan 4 cansız beden çıktı
Türkiye’yi gezmeye gelen Özbek kadına ahlaksız teklif O anları böyle kayda aldı Türkiye'yi gezmeye gelen Özbek kadına ahlaksız teklif! O anları böyle kayda aldı
Manzarayı kapattığı gerekçesiyle asırlık ağacı kesen aile, evsiz kaldı Manzarayı kapattığı gerekçesiyle asırlık ağacı kesen aile, evsiz kaldı
İskenderi 2 bin TL’ye satan restoranda ikram çay için tepki çeken uygulama İskenderi 2 bin TL'ye satan restoranda ikram çay için tepki çeken uygulama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıl sonu enflasyonu için rakam telaffuz etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıl sonu enflasyonu için rakam telaffuz etti
Özel’den CHP kurultay davasının ertelenmesine ilk tepki Özel'den CHP kurultay davasının ertelenmesine ilk tepki
Sabri Ugan’ın vasiyeti ortaya çıktı Son isteği yerine getirilecek Sabri Ugan'ın vasiyeti ortaya çıktı! Son isteği yerine getirilecek
Görüntüler Seferihisar’dan Alevlerin sardığı evlerinin arkasından böyle bakakaldılar Görüntüler Seferihisar'dan! Alevlerin sardığı evlerinin arkasından böyle bakakaldılar
Evine gizli kamera koyan adam bakıcının vahşetini ortaya çıkardı Evine gizli kamera koyan adam bakıcının vahşetini ortaya çıkardı
Gökten para yağdı, vatandaşlar yakalamak için birbiriyle yarıştı Gökten para yağdı, vatandaşlar yakalamak için birbiriyle yarıştı
Şeyma Subaşı kırmızı bikinili pozuyla karın kaslarını sergiledi Şeyma Subaşı kırmızı bikinili pozuyla karın kaslarını sergiledi

09:25
Terör örgütü PKK’nın silah bırakma tarihi netleşti iddiası
Terör örgütü PKK'nın silah bırakma tarihi netleşti iddiası
08:05
3 ildeki yangınlar sürüyor Birçok ev küle döndü, gerilim hattı bomba gibi patladı
3 ildeki yangınlar sürüyor! Birçok ev küle döndü, gerilim hattı bomba gibi patladı
07:08
Yapay zekayla vurgun yapan çeteler Abdullah Gül’ü de isyan ettirdi
Yapay zekayla vurgun yapan çeteler Abdullah Gül'ü de isyan ettirdi
14:29
Bakan Yerlikaya: 3 ilde 50 binin üzerinde vatandaşımız güvenli bölgelere alındı
Bakan Yerlikaya: 3 ilde 50 binin üzerinde vatandaşımız güvenli bölgelere alındı
14:26
Hatay’da yangın felaketi Vatandaşların çığlıkları kulakları sağır etti
Hatay'da yangın felaketi! Vatandaşların çığlıkları kulakları sağır etti
14:20
İngiliz bakıcı, Suudi Prensine açtığı 200.000 avroluk davayıı kazandı
İngiliz bakıcı, Suudi Prensine açtığı 200.000 avroluk davayıı kazandı
14:09
Neden küstüğünü ilk kez anlattı Ayşe Ekiz’den Beyza Huri Aydın hakkında bomba iddia
Neden küstüğünü ilk kez anlattı! Ayşe Ekiz'den Beyza Huri Aydın hakkında bomba iddia
14:08
Vincenzo Montella imzayı attı: Türk olmak isterim
Vincenzo Montella imzayı attı: Türk olmak isterim
14:05
Ünlü şarkıcı gizemli bir kadınla öpüşürken görüntlendi
Ünlü şarkıcı gizemli bir kadınla öpüşürken görüntlendi
13:57
Hamile olduğunu düşünüp hastaneye başvurdu, yapılan tetkik sonucu acı gerçekle yüzleşti
Hamile olduğunu düşünüp hastaneye başvurdu, yapılan tetkik sonucu acı gerçekle yüzleşti
13:54
Denizde dehşet anları: 16 yaşındaki genci yumruklarla köpek balığından kurtardı
Denizde dehşet anları: 16 yaşındaki genci yumruklarla köpek balığından kurtardı
13:50
Yunus Akgün 4 yıllık imzayı atıyor
Yunus Akgün 4 yıllık imzayı atıyor
13:45
Şeyma Subaşı kırmızı bikinili pozuyla karın kaslarını sergiledi
Şeyma Subaşı kırmızı bikinili pozuyla karın kaslarını sergiledi
13:42
Gökten para yağdı, vatandaşlar yakalamak için birbiriyle yarıştı
Gökten para yağdı, vatandaşlar yakalamak için birbiriyle yarıştı
13:38
Evine gizli kamera koyan adam bakıcının vahşetini ortaya çıkardı
Evine gizli kamera koyan adam bakıcının vahşetini ortaya çıkardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2025 09:49:33. #7.13#
SON DAKİKA: Gurbetçilere Sıcak Karşılama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.