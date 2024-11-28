Gürcistan, AB Müzakerelerini 2028'e Erteledi - Son Dakika
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Gürcistan, AB Müzakerelerini 2028'e Erteledi

Gürcistan Başbakanı Kobakhidze, AB üyelik müzakerelerini 2028'e kadar gündeme almayacaklarını duyurdu.

28.11.2024 19:46
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Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, Avrupa Birliği ile (AB) üyelik müzakerelerinin başlatılması konusunu 2028'e kadar gündeme getirmeyeceklerine yönelik karar aldıklarını duyurdu.

Başbakan Kobakhidze, iktidardaki Gürcü Hayali Partisinin başkent Tiflis'teki merkez ofisinde yaptığı açıklamada, Gürcistan'ın AB ile entegrasyon sürecini değerlendirdi.

Kobakhidze, hükümetin amacının Gürcistan'ın milli çıkarları koruyarak onurlu bir şekilde AB'ye katılımı olduğunu belirterek AB'nin de bu değerlere saygı göstermesinin gerektiğini söyledi.

AB üyeliğine 2030'da hazır olacaklarını savunan Kobakhidze, "Zor bir yol olacak. Önümüzde yaklaşık 6 yıl var, hedefimiz daha önce de söylediğimiz gibi 2030 yılında Avrupa Birliği'ne katılmaktır." dedi.

Ülkesinin zengin bir kültüre sahip olduğunu kaydeden Kobakhidze, "Biz, uzun bir tarihe sahip, gururlu ve kendine saygısı olan bir milletiz. Dolayısıyla Avrupa Birliği'ne entegrasyonu, AB'nin bize vermesi gereken bir merhamet olarak görmemiz kesinlikle kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Bazı Avrupalı siyasetçileri Gürcistan'ın iç işlerine karışmakla suçlayan Kobakhidze, "Avrupa Parlamentosu, geçen 3 yılda sadece Gürcistan toplumunun değil aynı zamanda Avrupa Komisyonu ve Avrupa Konseyinin de kabul etmediği, yalan ve hakaretlerle dolu 5 kararı kabul etti." dedi.

Son yıllarda ülkesinin iç işlerine karışan bazı Avrupalı siyasetçilerin, AB üyeliğiyle ve AB'nin parasıyla Gürcistan'a şantaj yaptığını belirten Kobakhidze, şunları kaydetti:

"Bütün bunları göz önünde bulundurarak AB ile müzakerelerin başlatılması konusunu 2028 sonuna kadar gündeme almama kararı aldık. Ayrıca 2028 sonuna kadar AB'den gelecek her türlü bütçe hibesini reddediyoruz."

Gürcistan'ın AB'den mali destek almadan, AB ile Serbest Ticaret Anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeye devam edeceğini söyleyen Kobakhidze, 2028'de bu sorumlulukların yüzde 90'ını yerine getireceklerini vurguladı.

Kobakhidze, "Avrupa Birliği'ne dilenerek, tek ayak üzerinde durarak girmeyeceğiz. AB'ye onurlu bir şekilde, düzgün bir demokratik sistemle, güçlü bir ekonomiyle gireceğiz." diye konuştu.

Avrupa Parlamentosundan seçimlerin yenilenmesi için çağrı

Avrupa Parlamentosundan (AP) bugün yapılan yazılı açıklamaya göre milletvekilleri, Gürcistan'da 26 Ekim'de düzenlenen parlamento seçimlerinin sonuçlarını "ciddi usulsüzlükler olduğu" gerekçesiyle kınayarak seçimlerin bir yıl içinde uluslararası gözetim altında yenilenmesi çağrısında bulunmuştu.

AP milletvekilleri, AB'den Başbakan Kobakhidze dahil "demokratik standartların zayıflatılmasından" sorumlu görülen üst düzey Gürcü yetkililere yaptırım uygulanmasını ve Gürcistan hükümetiyle resmi temasların sınırlandırılmasını istemişti.

AB'ye katılım süreci

Mart 2022'de AB üyeliği için başvuran Gürcistan'a aday ülke statüsü, Aralık 2023'te verilmişti ancak ülkede tartışmalara neden olan "yabancı etkinin şeffaflığı" yasasının yürürlüğe konulmasının ardından AB'ye katılım süreci temmuzda durdurulmuştu.

Gürcistan'daki seçimler ve muhaliflerin gösterileri

Gürcistan'da 26 Ekim'de yapılan parlamento seçimlerini, yüzde 53,93 oy alan iktidardaki Gürcü Hayali Partisi kazanmıştı.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ile muhalefet partileri, hükümeti seçimlerde hile yapmakla suçlayarak seçim sonuçlarını tanımadıklarını açıklamış ve sokak eylemlerine başlamıştı.

Cumhurbaşkanı Zurabişvili, seçim sonuçlarının iptali için 19 Kasım'da Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.

Başbakan İrakli Kobakhidze ise seçimlerin demokratik şekilde yapıldığını belirterek, muhaliflerin "ülkede istikrarsızlık yaratma çabasında" olduğunu ifade etmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği, Gürcistan, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gürcistan, AB Müzakerelerini 2028'e Erteledi - Son Dakika

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