Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, AB Komisyonu üyesi tarafından tehdit edildi - Son Dakika
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Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, AB Komisyonu üyesi tarafından tehdit edildi

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, AB Komisyonu üyesi tarafından tehdit edildi

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, adını açıklamadığı bir AB Komisyonu üyesi tarafından silahlı saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı Robert Fico örneğiyle tehdit edildiğini belirtti. Kobakhidze, yabancı etkinin şeffaflığı yasası hakkında ülkesindeki gelişmeleri değerlendirirken, bazı yabancı siyasetçilerin Gürcü halkı ve hükümetine karşı şantaj yapmakla suçlandığını ifade etti. Başbakan Kobakhidze, telefon görüşmesi yaptığı bir AB Komisyonu üyesi tarafından tehdit edildiğini aktararak, Slovakya Başbakanı Fico'nun uğradığı silahlı saldırının bir şantaj sırasında dile getirilmesinin endişe verici olduğunu belirtti.

23.05.2024 17:53
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Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, adını açıklamadığı bir Avrupa Birliği (AB) Komisyonu üyesi tarafından silahlı saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı Robert Fico örneğiyle tehdit edildiğini belirtti.

Kobakhidze, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamasında, Gürcistan Parlamentosu'nun kabul ettiği ve muhaliflerin ve bazı Batılı ülkelerin Rusya desteğiyle çıkarıldığını öne sürerek tepki gösterdiği "yabancı etkinin şeffaflığı" yasası hakkında ülkesindeki gelişmeleri değerlendirdi.

Yasaya tepki gösteren bazı yabancı siyasetçileri Gürcü halkı ve hükümetine karşı şantaj yapmakla suçlayan Kobakhidze, "Kamuoyu, şeffaflık yasasıyla ilgili gelişmeleri takip ediyor ve bazı üst düzey yabancı siyasetçilerin Gürcü halkına ve onların seçtiği hükümetine karşı açık şantaj yapmaktan bile çekinmediğini görüyor." ifadesini kullandı.

Başbakan Kobakhidze, telefon görüşmesi yaptığı bir AB Komisyonu üyesi tarafından bu görüşme sırasında tehdit edildiğini aktararak şunları kaydetti:

"Uzun süren şantajlara rağmen AB Komisyonu üyelerinden biriyle yapılan telefon görüşmesi sırasında dile getirilen tehdit şok ediciydi. AB Komisyonu üyesi, benimle yaptığı görüşmede Batılı siyasetçilerin şeffaflık yasasına ilişkin vetonun aşılmasından sonra alabilecekleri bir dizi önlemi sıraladı ve bu önlemleri sıralarken '(Slovakya Başbakanı Robert) Fico'ya ne olduğunu görüyorsunuz ve çok dikkatli olmalısınız' dedi."

Kobakhidze, tedavisi süren Slovakya Başbakanı Fico'nun uğradığı silahlı saldırının bir şantaj sırasında dile getirilmesinin "son derece endişe verici" olduğunu belirterek, "Ön bilgilere göre, Başbakan'a (Fico) yönelik saldırının arkasında özellikle küresel bir savaş partisiyle yakından bağlantılı ülkelerden birinin özel servislerinin izlerinin bulunduğunu vurgulamak isterim." ifadesine yer verdi.

Kobakhidze, ülkesi ve kendisini tehdit edenlerin planlarının başarılı olamayacağından emin olduğunu kaydederek, Gürcistan'ın barışı ve siyasi istikrarını sürdüreceğini vurguladı.

Gürcistan'daki tartışmalı yasa

Gürcistan'da Gürcü Hayali Partisinin nisanda sunduğu "yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısına parlamentoda ilk onay 17 Nisan'da, ikinci onay 1 Mayıs'ta verilmişti.

Genel Kurulda 14 Mayıs'ta yapılan üçüncü ve nihai oylamada tasarı, 30 "hayır"a karşılık 84 "evet" oyuyla kabul edilerek yasalaşmıştı.

Düzenleme, fonlarının yüzde 20'sinden fazlasını yurt dışından alan Gürcistan'daki kuruluşların "yabancı bir gücün çıkarlarını gözeten organizasyon" olarak kaydolmalarını veya para cezalarıyla karşı karşıya kalmalarını öngörüyor.

Yasaya göre, "yabancı bir gücün çıkarlarını gözeten organizasyon" olarak kabul edilen STK ve medya gibi kurum ve kuruluşlarının, kamu siciline aynı isimle kayıtlı bulunması gerekiyor.

Tasarı, yasalaşma sürecinde hem parlamentoda hem de ülke genelinde protestolara yol açmıştı. Muhalifler, yasayı "Rus yasası" olarak nitelendiriyor.

Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, 18 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, yasayı veto ettiğini açıklamıştı.

Öte yandan iktidar partisi, parlamentoda Cumhurbaşkanı Zurabişvili'nin yasaya yönelik kullandığı veto kararını aşacak çoğunluğa sahip bulunuyor.

Yeniden parlamentoya gönderilen yasanın, önümüzdeki günlerde tekrar oylanması ve yine kabul edilmesi bekleniyor. Kabul edilmesi halinde yasanın yeniden imza için Cumhurbaşkanı Zurabişvili'ye gönderilmesi, imzalamaması halinde ise bu kez parlamento başkanının yasayı imzalayarak resmi süreci tamamlaması öngörülüyor.

Kaynak: AA

Robert Fico, Gürcistan, Slovakya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, AB Komisyonu üyesi tarafından tehdit edildi - Son Dakika

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