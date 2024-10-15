Gürcistan Başbakanı'ndan Barış Mesajı

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Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, ülkesinin toprak bütünlüğüyle ilgili sorunların, uzlaşma ve karşılıklı olarak affetme olmadan çözülmesinin mümkün olmayacağını belirtti.

Başbakan Kobakhidze, Gürcistan'da 26 Ekim'de düzenlenecek genel seçimin kampanyası için geldiği Zugdidi kentinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kobakhidze, iktidardaki Gürcü Hayali Partisinin kurucusu ve Onursal Başkanı, iş adamı Bidzina İvanişvili'nin, Abhazya ile Güney Osetya bölgelerindeki halktan özür dilenmesi gerektiğine dair açıklamasını değerlendirdi.

İvanişvili'nin açıklamasının hala geçerli olduğunu kaydeden Kobakhidze, hükümet olarak barış yollarını takip ettiklerini söyledi.

Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya ile Güney Osetya bölgelerinin şimdilik yasa dışı olarak Rusya'nın kontrolü altında olduğunu kaydeden Kobakhidze, ülkesinin toprak bütünlüğü sorunlarının ancak barışçıl yollarla çözülmesinin mümkün olduğunu vurguladı.

Kobakhidze, "Doğal olarak, işgal altındaki topraklarda kontrol Rusya Federasyonu tarafından yürütülüyor. Ancak bir kez daha tekrarlamak istiyorum ki eğer toprak bütünlüğünü barışçıl bir şekilde yeniden tesis etmek istiyorsak, bu karşılıklı uzlaşmadan ve dolayısıyla karşılıklı olarak affetmeden gerçekleşemez." ifadelerini kullandı.

Abhazya ve Güney Osetya sorunu

Gürcistan ordusu ile Rusya'nın desteklediği Abhazyalı ayrılıkçılar arasında 1992-1993'te 13 ay boyunca savaş yaşanmıştı.

Rusya ile Gürcistan arasında 2008'de Güney Osetya Savaşı olarak bilinen çatışmalar çıkmış, savaşın ardından Rusya'nın desteklediği Abhazya ve Güney Osetya bölgeleri Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan etmişti.

Rusya, 2008'de bu iki bölgenin sözde bağımsızlığını tanımış, Gürcistan ise buna karşılık Rusya ile diplomatik ilişkileri kesmişti.

İki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kesilmesi sonrası İsviçre taraflar arasında arabuluculuk rolü üstlenmişti.