Gürcistan Cumhurbaşkanı Rusya'nın Gürcistan'ı işgalini hatırlattı

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Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Rusya ile Gürcistan arasında 2008'de yaşanan savaşın 16. yılı vesilesiyle paylaştığı mesajında, Rusya'nın Gürcistan topraklarını işgal ettiğini belirterek, "İşgal unutulmadı. Buna asla alışmayacağız ve kabul etmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Zurabişvili, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, Rusya ile Gürcistan arasında yaşanan Güney Osetya Savaşı'nın üzerinden 16 yıl geçtiğini hatırlattı.

Rusya'nın Gürcistan topraklarını işgal ettiğini belirten Zurabişvili, "Son Rus saldırısı üzerinden 16 yıl geçti. İşgal unutulmadı. Buna asla alışmayacağız ve kabul etmeyeceğiz." ifadesine yer verdi.

Zurabişvili, Gürcistan'ın tüm zorluklara rağmen Avrupa Birliği (AB) ile entegrasyon sürecini sürdüreceğini kaydetti.

Abhazya ve Güney Osetya sorunu

Gürcistan ordusu ile Rusya'nın desteklediği Abhazyalı ayrılıkçılar arasında 1992-1993'te 13 ay boyunca savaş yaşanmıştı.

Rusya ile Gürcistan arasında 2008'de Güney Osetya Savaşı olarak bilinen çatışmalar çıkmış, savaşın ardından Rusya'nın desteklediği Abhazya ve Güney Osetya bölgeleri Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan etmişti.

Rusya, 2008'de bu iki bölgenin sözde bağımsızlığını tanımış, Gürcistan ise buna karşılık Rusya ile diplomatik ilişkileri kesmişti.

İki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kesilmesi sonrası İsviçre taraflar arasında arabuluculuk rolü üstlenmişti.