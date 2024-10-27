Gürcistan\'da İktidar Partisi Seçimi Kazandı

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(ANKARA) - Gürcistan'da iktidardaki Gürcü Rüyası Partisi ülkenin geleceği açısından belirleyici olarak görülen parlamento seçimlerinde zafer ilan etti. Resmi olmayan sonuçlara göre, Gürcü Rüyası Partisi oyların yüzde 54,2'sini aldı. AB üyeliğine ilişkin politkalara öncelik veren Gürcistan muhalefeti yenilgiyi kabul etmezken, Rusya'ya yakınlığı ile bilinen iktidar partisi ile aralarındaki mücadelenin daha da kutuplaşabileceği düşünülüyor.

Gürcistan Merkez Seçim Komisyonu, dün gerçekleşen parlamento seçimlerinde kullanılan oyların yüzde 72'sinin sayıldığını ve 2012'den bu yana iktidarda olan Gürcü Rüyası Partisi'nin, yüzde 53 oy oranıyla muhalefetin önünde olduğunu bildirdi. Sandıkların yerel saatle akşam 20.00'de kapanmasından kısa bir süre sonra Gürcü Rüyası Partisi'nin kurucusu Bidzina İvanişvili, başkent Tiflis'teki parti merkezinde yaptığı konuşmada partisinin zaferini ilan etti.

Dört siyasi partinin ittifakından oluşan muhalefet de sandıkların kapanışından kısa bir süre sonra zafer ilan etmiş ancak resmi olmayan sonuçların açıklanmasından sonra, ittifak içerisinden Birleşik Ulusal Hareket, seçim sonuçlarını meşru kabul etmediklerini belirtmişti. Muhalefeti ve AB'ye uyum politkalarını desteklediği bilinen Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili de muhalefetin önde olduğunu gösteren bir çıkış anketine atıfta bulunarak, "Diasporadan gelen oylar olmadan ve seçimleri manipüle etme girişimlerine rağmen muhalefet yüzde 52 ile kazanıyor" dedi. Öte yandan seçimlerde elektronik olmayan yöntemlerle kullanılan oylar henüz sayılmadı, kesin sonuçların ilerleyen saatlerde açıklanması bekleniyor.

Önceki parlamento seçimlerinde de muhalefet seçim sonuçlarını tanımamış yeni parlamentonun oturumlarını 5 aydan uzun bir süre boyunca boykot etmişti. Gürcü Rüyası Partisi geçen aylarda Gürcistan toplumunda tepkilere yol açan "yabancı etki ajanlığı" ve "LGBT karşıtı propaganda" yasalarını kabul etmişti. Bu hamle, Brüksel'in Gürcistan'ın AB üyelik sürecini dondurmasına neden olurken; Washington da birçok Gürcistanlı yetkiliye yaptırım uygulama kararı almıştı. Haftalar süren protestolarda Gürcistan muhalefeti, yabancı etki ajanlığı yasasını "Rus yasası" olarak adlandırımış Kremlin'in "siyasi muhalifleri bastırmak ve muhalefeti susturmak için kullandığı yasalardan esinlendiğini" savunmuş ve Gürcistan'ın AB'ye üyelik hedefiyle uyuşmadığını gündeme getirmişti.