Gürcistan'da Parlamentoya Protesto - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gürcistan'da Parlamentoya Protesto

Gürcistan\'da Parlamentoya Protesto

Gürcistan'da 26 Ekim seçim sonuçlarını kabul etmeyen göstericilere polis müdahale etti.

19.11.2024 07:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gürcistan'da 26 Ekim'deki parlamento seçimi sonuçlarını kabul etmeyen göstericilerin başkent Tiflis'te trafiğe kapatarak çadır kurduğu cadde polisin müdahalesiyle açıldı.

Tiflis'in merkezinde muhalefet tarafından 17 kasım gecesinden beri trafiğe kapatılan İlia Çavçavadze Caddesi'ne gelen çok sayıda polis, yerel saat 07: 00 sıralarında göstericilere yolu açmaları yönünde uyarı yaptı. Bu uyarı üzerine göstericiler geri çekilmeye başladı.

Gösteri alanına gelen polisler ve Tiflis Belediyesi görevlileri, caddede göstericilerce kurulan çadırları kaldırdı.

Polis özel kuvvetleri ile tazyikli su araçlarının de hazır bulunduğu alanda caddenin temizlik çalışmaları yapıldı.

İlia Çavçavadze Caddesi'nden çekilen göstericiler, yakındaki Petre Melikişvili Caddesi'nde yürüyüş yaptı.

Gürcistan'daki parlamento seçimleri

Ülkede 26 Ekim'de yapılan parlamento seçimlerini iktidardaki Gürcü Hayali Partisi kazanmıştı.

Gürcistan Merkezi Seçim Komisyonu'na göre, seçimlerde yüzde 53,93 oy alan Gürcü Hayali Partisi, 150 koltuklu parlamentoda 89 milletvekilli ile temsil edilecek.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ile seçim barajını geçen muhalefet partileri, hile yapıldığını iddia ederek sonuçları tanımamıştı.

Başbakan İrakli Kobakhidze ise seçimlerin rekabetçi ve şeffaf ortamda demokratik şekilde yapıldığını belirterek, seçimleri tanımayanların "ülkede istikrarsızlık yaratma çabasında" olduğunu ifade etmişti.

Kobakhidze, muhalefetin protestosuna rağmen yeni parlamentonun 25 Kasım'da toplanacağını açıklamıştı.

Seçim sonuçlarını kabul etmeyen Cumhurbaşkanı Zurabişvili dün gece yaptığı konuşmasında hükümete seçimlerin yeniden yapılması çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Parlamento, Gürcistan, Politika, Güncel, Tiflis, Dünya, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gürcistan'da Parlamentoya Protesto - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

07:45 San Marino’dan tarihi galibiyet San Marino'dan tarihi galibiyet
07:40 Şiddetli yağış ve lodos uyarısı yapıldı Şiddetli yağış ve lodos uyarısı yapıldı
07:21 Teğmenler yemin için 7 kez başvuru yapmış Teğmenler yemin için 7 kez başvuru yapmış
04:16 Kadıköy Belediyesi işçilerinin grev kararı bir dakika sürdü Kadıköy Belediyesi işçilerinin grev kararı bir dakika sürdü
03:02 Netanyahu: Ateşkes sağlansa bile Hizbullah’a karşı operasyonlarımız sürecek Netanyahu: Ateşkes sağlansa bile Hizbullah'a karşı operasyonlarımız sürecek
13:02 Yenidoğan çetesinin duruşmasında gerginlik Avukat dışarı çıkarıldı Yenidoğan çetesinin duruşmasında gerginlik! Avukat dışarı çıkarıldı
12:55 Mike Tyson ve Jake Paul karşılaşmasının diğer kazananı Sydney Thomas oldu Mike Tyson ve Jake Paul karşılaşmasının diğer kazananı Sydney Thomas oldu
12:40 Almanya vasıflı işçi vizelerini arttırdı Almanya vasıflı işçi vizelerini arttırdı
12:36 Türkiye’yi kahreden olay sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sitem dolu sözler Türkiye'yi kahreden olay sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sitem dolu sözler
12:27 Havacılık devi çalışanlarını işten çıkaracak Havacılık devi çalışanlarını işten çıkaracak
12:25 Sakarya’da boş arazide başından vurulmuş erkek cesedi bulundu Sakarya'da boş arazide başından vurulmuş erkek cesedi bulundu
12:21 Enerji Bakanı Bayraktar: 66 milyon varillik yeni rezerv keşfettik Enerji Bakanı Bayraktar: 66 milyon varillik yeni rezerv keşfettik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2024 08:41:58. #1.12#
SON DAKİKA: Gürcistan'da Parlamentoya Protesto - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.