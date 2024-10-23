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Gürcistan'da Seçim Mitingi

Başbakan Kobakhidze, Gürcistan'ın barışını koruduğunu ve 2030'da AB üyeliği hedefini duyurdu.

23.10.2024 22:16
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Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, "Geçtiğimiz dört yılda en ağır baskı ve şantaja göğüs gerdik, en büyük risklere rağmen ülkenin huzurunu sağladık" dedi.

Gürcistan'da iktidardaki Gürcü Hayali Partisi, 26 Ekim'de düzenlenecek genel seçimler kapsamında başkent Tiflis'te miting düzenledi.

Tiflis'teki Özgür Meydanı'nda düzenlenen mitingde Gürcistan Başbakanı Kobakhidze, Parlamento Başkanı Şalva Papuaşvili, Gürcü Hayali Partisi Başkanı İrakli Garibaşvili, Parti Genel Sekreteri ve Tiflis Belediye Başkanı Kakha Kaladze ile partinin kurucusu ve onursal başkanı, iş adamı Bidzina İvanişvili konuşma yaptı.

Başbakan Kobakhidze konuşmasında, hükümet olarak ülkeyi 2012'den bu yana yönettiklerini hatırlatarak bağımsızlığın kazanılmasından (1991) sonra ülkede savaşın yaşanmasına izin vermeyen tek hükümet olduklarını belirtti.

Kobakhidze, "Gürcistan'da 12 yıldır aralıksız barışı sürdürüyoruz ve şimdi bile ülkenin her yönde barışçıl ve istikrarlı gelişimini sürdürmesinin tek garantisi Gürcü Hayali partisidir." diye konuştu.

Özelikle son 4 yılda hükümete yönelik yapılan baskı ve şantajlara rağmen ülkeyi tüm tehlikelerden koruduklarını kaydeden Kobakhidze, "Geçtiğimiz dört yılda en ağır baskı ve şantaja göğüs gerdik, en büyük risklere rağmen ülkenin huzurunu sağladık." dedi.

"Gürcistan 2030'da AB üyesi olacak"

Gürcistan'ın Avrupa Birliği (AB) üyesi olması için çalışmaya devam edeceklerini kaydeden Kobakhidze, bunu dini ve milli değerlerine saygı göstererek yapacaklarını belirtti.

Ülkesinin 2030'da AB üyesi olacağını savunan Kobakhidze, "Biz Avrupa'ya doğru ancak barış yöntemi ile gideceğiz. Barış olmadan ne kalkınma ne de Avrupa ile entegrasyon olmaz." ifadesini kullandı.

Gürcü Hayali Partisinin kurucusu ve onursal başkanı İvanişvili de konuşmasında, halkı seçimlerde mevcut hükümeti desteklemeye davet etti.

İş adamı İvanişvili, 2012'de dönemin Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin partisine karşı seçimleri kazandıklarını hatırlattı.

İvanişvili, eski Cumhurbaşkanı Saakaşvili'nin de kurucusu olduğu ana muhalefetteki "Birleşik Ulusal Hareketi" partisi ve onu destekleyen diğer partilerin bugün ülkenin güvenliği için ciddi tehdit oluşturduklarını savundu.

Söz konusu parti ile onu destekleyenlerin ülkeyi "karıştırma" ve burada "devrim" yapma girişimlerinde bulunmakla suçlayan İvanişvili, 26 Ekim'deki seçimlerin ardından bu partileri anayasaya göre yasaklamak ve yargılamak istediklerini belirtti.

İvanişvili, 2003-2012 yıllarında iktidarda olan Saakaşvili'nin hükümetinin "dışarıdan yönetilen" bir hükümet olduğunu dile getirdi.

Gürcü Hayali Partisi'nin İdari Sekreteri Mamuka Mdinaradze de yaptığı konuşmada, mitinge "yüz binlerce" insanın katıldığını ifade etti.

Başta Tiflis'ten olmak üzere ülkenin çeşitli bölgelerinden programa katılanların oluşturduğu kalabalık nedeniyle başkentin merkez caddelerinde ve meydanlarında trafik yoğunluğu oluştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gürcistan'da Seçim Mitingi - Son Dakika

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