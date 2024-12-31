Gürcistan'daki Krize Üç Ülkeden Tepki

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Fransa, Almanya ve Polonya, Gürcistan'daki siyasi krizden ciddi şekilde endişe duyduklarını açıkladı.

Fransa, Almanya ve Polonya dışişleri bakanlığı ortak açıklama yayımladı.

Açıklamada Gürcistan'daki "siyasi kriz" konusunda endişeler dile getirilerek, "Geçtiğimiz hafta barışçıl protestoculara, medyaya ve muhalefet liderlerine yönelik şiddeti şiddetle kınıyoruz ve Gürcü yetkililerin insan haklarına saygı gösterme ve toplanma özgürlüğü ve medya özgürlüğü de dahil olmak üzere temel özgürlükleri koruma sorumluluğunu hatırlatıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Gürcistan diplomatik ve hizmet pasaportu sahipleri için vizesiz seyahatin sona erdirilmesine ilişkin Avrupa Birliği (AB) kararının uygulanacağı belirtilen açıklamada, AB ve ulusal düzeyde ek önlemlerin değerlendirileceği kaydedildi.

Açıklamada, Gürcistan'daki seçimlerin bir AB adayından beklenen standartlara göre yürütülmeği ileri sürüldü.