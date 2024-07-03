Gürcistan Milli Futbol Takımı'na destek için Tiflis sokaklarından büyük coşku - Son Dakika
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Gürcistan Milli Futbol Takımı'na destek için Tiflis sokaklarından büyük coşku

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te on binlerce kişi, EURO 2024'te son 16 turunda İspanya'ya mağlup olan Gürcistan Milli Futbol Takımı'na destek vermek için sokaklara indi. Takım, ülkeye dönüşünde hükümet tarafından karşılanarak büyük bir coşkuyla karşılandı. Başbakan ve Cumhurbaşkanı, takımı tebrik ederken, futbolun gelişmesine destek sözü verdiler. Tören havai fişek gösterisiyle sona erdi.

03.07.2024 01:03
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Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te on binlerce kişi, Almanya'da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) son 16 turu mücadelesinde İspanya'ya mağlup olarak şampiyonaya veda eden Gürcistan Milli Futbol Takımı'na destek için sokaklara indi.

Tarihinde ilk kez Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılan Gürcistan Milli Takımı'nın, EURO 2024'ün son 16 turu mücadelesinde İspanya'ya yenildikten sonra dün sabah ülkesine dönmesinin ardından hükümet, karşılama töreni organize etti.

Tiflis'in Özgürlük Meydanı'nda düzenlenen tören kapsamında gece saatlerinde on binlerce Gürcistan vatandaşı, Tiflis'in merkez caddelerinde toplandı.

Vake semtinden Özgürlük Meydanı'na kadar üstü açık otobüsle gelen Gürcistan Milli Futbol Takımı'nı sokaklarda çok sayda vatandaş karşıladı.

Kalabalıktan dolayı ana caddelerinin kapanması nedeniyle otobüs 6 kilometrelik yolu ancak bir buçuk saatte geçebildi.

Meydana gelen futbolcular, Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Başbakanı İrakli Kobakhidze ve on binlerce kişi tarafından coşkuyla karşılandı.

Burada sahneye çıkarak bir konuşma yapan Başbakan Kobakhidze, şampiyonaya ilk kez katılarak son 16 turuna kadar yükselen takımı tebrik etti.

Hükümet olarak futbolun gelişmesine desteklerini sürdüreceklerini belirten Kobakhidze, "Gürcistan futboluna destek kesinlikle devam edecek. Çocuklarımız (futbolcular) bize gerçek bir mucize yaşattı ama bu bir son değil, bu sadece bir başlangıç." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Zurabişvili de milli takım oyuncularıyla Gürcistan Futbol Federasyonu (GFF) yetkililerini onur nişanlarıyla ödüllendirdi.

Burada konuşan Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Willy Sagnol da Gürcistan'ın tarihinde ilk kez 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmak için mücadele edeceğini belirtti.

Tiflis'teki tören havai fişek gösterisiyle sona erdi.

Dün sabah ülkesine dönen takım, Tiflis Uluslararası Havalimanı'nın önüne gelen taraftarlar tarafından coşkuyla karşılanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gürcistan Milli Futbol Takımı'na destek için Tiflis sokaklarından büyük coşku - Son Dakika

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