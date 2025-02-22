Güroymak'ta Karla Mücadele Devam Ediyor

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Bitlis'in Güroymak ilçesinde karla mücadele sürüyor.

Kar yağışının ardından çalışma başlatan belediye ekipleri, cadde ve sokaklardaki karı temizledi.

Okul, hastane ve kamu kuruluşlarının olduğu bölgelerde çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, kar yığınlarını iş makineleriyle şehir dışına taşıdı.

Ekipler, bir çok noktada çalışmalarına devam ediyor.