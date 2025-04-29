Guterres, Hindistan ve Pakistan ile Görüştü

NEW Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile ayrı ayrı telefon görüşmesi yaptı.

BM Sözcülük Ofisinden görüşmelere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Görüşmelerde Guterres'in Cammu Keşmir'deki terör saldırısını tekrar kınadığı aktarılan açıklamada, söz konusu saldırıyla ilgili adalet ve hesap vermenin yasal yollarla yürütülmesi gerektiğinin altını çizdiği bildirildi.

Açıklamada, Genel Sekreter'in, Hindistan ve Pakistan arasında artan gerginlikten derin endişe duyduğunu belirttiği ve korkunç sonuçlar doğuracak bir çatışmadan kaçınılması gerektiğini vurguladığı ifade edildi.

Guterres'in Pakistan Başbakanı Şerif ve Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar'la ayrı ayrı telefonda görüştüğü kaydedilen açıklamada, Genel Sekreter'in gerginliği azaltma çabalarına destek olmaya hazır olduğunu bildirdiği aktarıldı.

?Pahalgam'daki terör saldırısı

Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde silahlı kişilerin 22 Nisan'da turistlere ateş açması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Saldırıyı düzenleyenlerin "Pakistan'dan geldiği" suçlamasında bulunan Hindistan, "İndus Suları Anlaşması"nı askıya almış, Yeni Delhi'de görevli Pakistanlı müsteşarların bir hafta içinde ülkeyi terk etmelerini istemiş ve Pakistan vatandaşlarına yönelik vize hizmetlerinin askıya alındığını, daha önce verilen tüm vizelerin iptal edildiğini duyurmuştu.

Pakistan, suçlamaları reddederek Hindistan'ın İslamabad'daki diplomatik personel sayısına sınırlama getirmiş, "İndus Suları Anlaşması"nın dışına çıkılarak nehirlere yapılacak müdahaleleri "savaş nedeni" sayacağını ilan etmiş, Hindistan ile her türlü ticareti askıya almış ve hava sahasını kapatmıştı.