Guterres'ten 30 Günlük Ateşkes Açıklaması

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 13 Mart (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD ile Ukrayna arasındaki görüşmelerin ardından kabul edilen 30 günlük ateşkes kararını memnuniyetle karşıladığını belirterek, bu adımın adil bir barış sürecinin önünü açmasını umduğunu söyledi.

Guterres çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında Ukrayna'nın ABD'nin ateşkes önerisini kabul etmesine ilişkin, "Öncelikle, Ukrayna'da bir ateşkesi elbette memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

"Çok fazla insan hayatını kaybetti. Ateşkes olumlu bir gelişme ve bunun uygulanmasını umuyoruz" diyen Guterres, bu adımın BM Şartı ve uluslararası hukuka uygun bir barış sürecine zemin hazırlamasını umduğunu vurguladı.

Ukrayna, salı günü Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde ABD heyetiyle gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından, Washington'un önerdiği "derhal yürürlüğe girecek 30 günlük acil geçici ateşkesi" kabul etmişti.