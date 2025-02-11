Guterres'ten Gazze Uyarısı

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, " Gazze'de çatışmaların yeniden başlamasını önlemek gerektiğini", aksi takdirde bunun, "büyük trajediye yol açacağını" belirtti.

Guterres, X hesabından yaptığı açıklamada, "Her ne pahasına olursa olsun, Gazze'de çatışmaların yeniden başlamasını önlemeliyiz; bu, büyük trajediye yol açacaktır." ifadesini kullandı.

Hamas'tan, planlandığı şekilde esirleri serbest bırakmasını isteyen Guterres, "Her iki taraf da ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerine tam anlamıyla uymalı ve ciddi müzakerelere yeniden başlamalı." çağrısında bulundu.