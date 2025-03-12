Guterres'ten Suriye'deki Şiddete Tepki - Son Dakika
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Guterres'ten Suriye'deki Şiddete Tepki

BM Genel Sekreteri Guterres, Suriye'deki şiddet olaylarını kınayarak hesap sorulmasını istedi.

12.03.2025 04:28
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye'nin sahil kesiminde yaşanan şiddet olaylarını kınayarak, "İhlallerin faillerinden hesap sorulmalı." ifadesini kullandı.

Guterres, X hesabından, Suriye'de son dönemde yaşanan şiddet olaylarına ilişkin açıklama yaptı.

Suriye'nin sahil bölgesindeki Tartus ve Lazkiye ile Humus şehirlerinde yaşanan şiddet olaylarını kınayan Guterres, "Dökülen kan derhal durdurulmalı. Siviller korunmalı. İhlallerin faillerinden hesap sorulmalı." ifadesini kullandı.

Suriye'nin sahil bölgesindeki operasyon

Devrik rejim unsurlarının 6 Mart'ta Lazkiye'nin Ceble ilçesinde düzenlediği saldırıda en az 11 güvenlik görevlisi hayatını kaybetmişti.

Saldırının ardından Suriye güvenlik güçleri bölgede geniş çaplı operasyon başlatmıştı.

Şiddetli çatışmalarda taraflardan yüzlerce kişi ölürken, çok sayıda sivil de hayatını kaybetmişti.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ülkenin birlik ve beraberliğine sahip çıkılmasını istemiş, güvenlik güçlerini sivillerin güvenliği konusunda uyarmıştı.

Suriye hükümeti, güvenlik güçlerinin olası ihlallerinin tespiti ve sorumluların yakalanması için soruşturma komitesi kurmuştu.

Yetkililer, güvenlik güçlerinin sahil bölgesindeki operasyonlarının 10 Mart'ta sona erdiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Antonio Guterres, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Güvenlik, Politika, Güncel, Suriye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Guterres'ten Suriye'deki Şiddete Tepki - Son Dakika

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