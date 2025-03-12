Guterres'ten Suriye'deki Şiddete Tepki

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye'nin sahil kesiminde yaşanan şiddet olaylarını kınayarak, "İhlallerin faillerinden hesap sorulmalı." ifadesini kullandı.
Guterres, X hesabından, Suriye'de son dönemde yaşanan şiddet olaylarına ilişkin açıklama yaptı.
Suriye'nin sahil bölgesindeki Tartus ve Lazkiye ile Humus şehirlerinde yaşanan şiddet olaylarını kınayan Guterres, "Dökülen kan derhal durdurulmalı. Siviller korunmalı. İhlallerin faillerinden hesap sorulmalı." ifadesini kullandı.
Suriye'nin sahil bölgesindeki operasyon
Devrik rejim unsurlarının 6 Mart'ta Lazkiye'nin Ceble ilçesinde düzenlediği saldırıda en az 11 güvenlik görevlisi hayatını kaybetmişti.
Saldırının ardından Suriye güvenlik güçleri bölgede geniş çaplı operasyon başlatmıştı.
Şiddetli çatışmalarda taraflardan yüzlerce kişi ölürken, çok sayıda sivil de hayatını kaybetmişti.
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ülkenin birlik ve beraberliğine sahip çıkılmasını istemiş, güvenlik güçlerini sivillerin güvenliği konusunda uyarmıştı.
Suriye hükümeti, güvenlik güçlerinin olası ihlallerinin tespiti ve sorumluların yakalanması için soruşturma komitesi kurmuştu.
Yetkililer, güvenlik güçlerinin sahil bölgesindeki operasyonlarının 10 Mart'ta sona erdiğini duyurmuştu.
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