Güzelbahçe'de Yeni Yıl Sürprizi: Pasta ve Hediyelerle 400 Aile Ziyaret Edildi - Son Dakika
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Güzelbahçe'de Yeni Yıl Sürprizi: Pasta ve Hediyelerle 400 Aile Ziyaret Edildi

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, yeni yıla saatler kala 400 aileye pasta ve hediyeler dağıtarak destek oldu. Yılbaşı öncesi ekonomik zorlukları gözeterek gerçekleştirilen bu etkinlikte, vatandaşlara alışveriş çeki ve yılbaşı sepeti de verildi.

31.12.2024 12:59
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(İZMİR) - Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, yeni yıla saatler kala Güzelbahçeli 400 aileye yeni yıl sürprizi yaparak kapı kapı dolaşıp pasta dağıttı.

Yeni yıla gelmeden başlayan zam yağmuru vatandaşların yılbaşı sepetini şimdiden eritirken Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay vatandaşların yeni yıla mutlu girmesi için kapı kapı dolaşarak vatandaşların yanında oldu. Günay, ziyaretlerinde vatandaşların yeni yılını birer pastayla kutlayarak mutlu bir başlangıç yapmaları dileklerinde bulundu.

Vatandaşların yeni yıl kutlamasına, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın yanı sıra, CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Devrim Seyrek ve belediye meclis üyeleri de katılırken vatandaşlara ayrıca alışveriş çeki ve yılbaşı sepeti dağıtımı da yapıldı.

"Yeni yıl yeni umutlar getirsin"

Büyük bir özveriyle çalışıp 2024'ü önemli işleri tamamlayarak bitirmenin de gururunu yaşadıklarını söyleyen Günay, "Yeni yıla girerken vatandaşlarımızı ziyaret ederek yalnız olmadıklarını, Güzelbahçe Belediyesi olarak yanlarında olduklarını göstermek istedik. İlçe Başkanım Devrim Seyrek, belediye meclis üyelerimiz ve personellerimizle birlikte yeni yıla girerken ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yüzünde bir tebessüm bırakabildiysek ne mutlu bize. Gelir dağılımında büyük bir uçurumun yaşandığı bu zamnlarda bir nebze de olsa vatandaşlarımızın yüzünü güldürmek büyük bir mutluluk. Hem dar gelirli ailelerimiz olduğu gibi yalnız yaşayan vatandaşlarımızı da ziyaret ederek kendilerine pasta, alışveriş çeki ve yılbaşı sepetini ulaştırdık. Kendilerinden çok duygusal anlamlı dönüşler aldık. Halkına dokunan halkı için en özel günlerini unutmayan, onlarla bire bir görüşen bir belediyecilik anlayışını sürdürüyoruz. 2024 zor geçti. 2025'in gelişi çok iyi görünmüyor. Ekonomi vatandaşı dar boğaza sokuyor. İnsanlar önemli günlerinde dört kişilik bir pastayı bile alamaz duruma geldi. Bizler yerel yöneticiler, şehr-i eminleri olarak kendi ilçemizin sorunlarını iyi analiz etmeli halkın ne istediğini iyi bilmeliyiz. Ekiplerimiz 4 aydır saha da ve vatandaşlarımızla bire bir iletişim içindeler. İhtiyaçlarını tespit ettik. Yeni yılda da bu özel günlerini daha anlamlı ve güzel kılmak için birer pastayla ziyaret ettik. Çok mutlu oldular. Onların yüzlerindeki tebessüm bizleri için büyük bir mutluluk. Halkımız zor günlerden geçiyor. Onlara bu süreçte destek olmamız gerekiyor. Yeni yılda yeni umutlar ve mutlulukların daim olmasını temenni ediyorum. Güzelbahçe, İzmir ve tüm ülkemizin yeni yılını kutluyorum" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Güzelbahçe'de Yeni Yıl Sürprizi: Pasta ve Hediyelerle 400 Aile Ziyaret Edildi - Son Dakika

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