Güzelbahçe'de Yürüyüş ve Bisiklet Yolu Projesi Başladı

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(İZMİR)- Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, Çelebi Mahallesi'nden geçen dere kenarına yürüyüş ve bisiklet yolu için çalışmalara başladıklarını belirterek "Zaman kaybetmeden Çelebi Mahallesi'nde de projemizi başlatıyoruz" diye konuştu.

Güzelbahçe Belediyesi Çelebi Mahallesi'nden hayata geçecek Yürüyüş ve Bisiklet Yolu Projesi çalışmalarına başladı.

Projenin seçim vaadi olduğunu belirten Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, şunları söyledi:

"Yeni bir projeyi başlatmanın heyecanını yaşıyorum. Seçim vaatlerimizden birisi olan Çelebi Mahallesi Yürüyüş ve Bisiklet Yolu projemize ilk kepçeyi vurduk. Ekipler planlamasını yaptı. Bu yolumuzu Abdullah Baydar, Ali İhsan Gedik ve İstikbal Caddesi projesine bağlayıp bir bütün halde yaya ve bisiklet yolumuzu tamamlamış olacağız. İnsanların nefes alabileceği, yürüyüş yapıp keyifle gezinti yapmaları için yeni mekanlar ve alanlar yaratmak gerekiyor. Güzelbahçe, her gün yeni insanların tercih ettiği ve büyüyen bir ilçe. Biz de yeni projeler ve çalışmalarla hizmet kalitesini artırmayı planlıyoruz. Halkımıza hizmete devam edeceğiz. Söz verip kitapçığımıza yazdığımız tüm projeleri yapmaya devam edeceğiz."