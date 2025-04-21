Hablemitoğlu Davasında Tahliye Talebi Reddedildi

ANKARA Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesine ilişkin davada; mahkeme heyeti, tek tutuklu sanık Nuri Gökhan Bozkır'ın tahliye talebi ve diğer sanıkların adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması talebini reddetti.

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun Ankara'da 18 Aralık 2002'de evinin önünde silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin davanın duruşması, Ankara 28'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Davanın tek tutuklu sanığı Nuri Gökhan Bozkır ile başka davadan hükümlü Enver Altaylı, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuksuz sanıklar Levent Göktaş, Fikret Emek, Ahmet Tarkan Mumcuoğlu, Aydın Köstem ve Mehmet Narin, duruşma salonunda hazır bulundu. Firari sanıklar Mustafa Özcan ve Serhat Ilıcak ise duruşmada yer almadı.

'BU DAVA NE ZAMANA KADAR SÜRECEK'

Mahkeme başkanı, Hablemitoğlu'nun Atatürkçü Düşünce Derneği'nde (ADD) katıldığı konferansın görüntülerindeki şüphelilerin tespiti için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazılan yazıya yanıt verilmediğini bildirdi. Duruşmada söz alan sanıklardan Fikret Emek, "Bu dava ne zamana kadar sürecek? Adli kontrolün hafifletilmesini istiyorum" dedi.

Sanıklardan Aydın Köstem ise "Ayağında sadece elektronik kelepçe olan benim. Çok mağdurum, kaldırılmasını talep ediyorum" diye konuştu.

Duruşmada söz alan sanık avukatları da adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını talep etti.

'MİT MÜSTEŞARININ DİNLENMESİNDE FAYDA VAR'

Sanıklardan Enver Altaylı ise Hablemitoğlu'nun Alman vakıflarına ilişkin kitabı olduğunu kaydederek, " Alperen Ocakları'nın Alman istihbaratı tarafından yönlendirildiği iddia ediliyor bu kitapta. Necmettin Erbakan'ın kurduğu Milli Görüş teşkilatının da aynı şekilde Alman istihbaratı tarafından yönlendirildiği belirtiliyor. Bunlar istihbari bilgiler. Demek ki Hablemitoğlu, kendisine istihbari bilgiler veren çevrelerden bilgi alıyordu. Bu bilgiler doğru bilgiler değil. Necip Hablemitoğlu bu konuda yanıltılmış. Eskişehir'deki konferansı izlemeye gelenler kimdi? Bunların tespit edilmesi mümkündür. Bu durumda Necip Hablemitoğlu'nu yanıltanların da kim olduğu ortaya çıkacaktır. Bunlar, Hablemitoğlu'nu kullandılar. Mehmet Eymür bir gün Amerika'da ziyaretime geldi; orada bu cinayete ilişkin, 'Teşkilattaki bazı şahısların bilgisinin olduğunu biliyorum' dedi. O zamanki MİT müsteşarının da tanık olarak dinlenmesinde fayda var" diye konuştu.

DURUŞMA 27 HAZİRAN'A ERTELENDİ

Tutuklu sanık Nuri Gökhan Bozkır, "Aleyhime delil yokken ve lehime bazı deliller olmasına rağmen halen neden tutukluyum? Bu durum adalet algısına zarar veriyor" dedi.

Sanık ve avukat beyanlarının ardından savcı, tek tutuklu sanık Nuri Gökhan Bozkır'ın tutukluluk halinin, diğer sanıkların da adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, savcının talepleri kabul edip, duruşmayı 27 Haziran'a erteledi.